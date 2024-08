Miền Bắc và Tây Nguyên mưa lớn trong dịp nghỉ lễ

Công văn của Bộ NN-PTNT được ban hành sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo cảnh báo từ chiều tối 30-8 đến chiều tối 1-9, ở khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trên 150mm; đồng thời từ chiều tối 30-8 đến chiều tối 31-8, Bắc bộ vẫn có mưa vừa và dông, có nơi mưa to trên 80mm; kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo chỉ đạo, các địa phương cần huy động lực lượng để khắc phục hậu quả mưa lũ, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và thông tin kịp thời đến người dân. Các lực lượng địa phương cần kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao như ven sông, suối, khu vực trũng thấp, sẵn sàng tổ chức di dời dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Cùng với đó, cần triển khai lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện di chuyển, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ 2-9.

Bộ NN-PTNT cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi và khu khai thác khoáng sản. Đồng thời, cần chủ động tiêu nước để bảo vệ các khu sản xuất, khu công nghiệp và khu dân cư, đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn. Các cơ quan thông tin địa phương phải tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ đến chính quyền và người dân để phòng tránh và ứng phó kịp thời.

Mưa gây ngập úng cục bộ tại TP Lào Cai sáng 30-8. Ảnh do người dân chia sẻ

Mặc dù đợt mưa này sẽ rơi vào những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, song Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương trực ban nghiêm túc và báo cáo thường xuyên để có phương án xử lý kịp thời.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, sáng nay 30-8, do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc như Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ… đã có mưa to. Tại tỉnh Lào Cai, mưa như trút đã làm ngập nặng các tuyến đường ở TP Lào Cai như: Trần Hưng Đạo, Hoàng Quốc Việt…

Tại phường Pom Hán (TP Lào Cai), nước mưa đã tràn vào Trường Mầm non Hoa Ban và nhiều ngôi nhà, khiến xe máy cùng đồ đạc bị ngập sâu, bàn ghế và thiết bị học tập, đồ dùng của học sinh mầm non bị ướt sũng nước, việc dạy và học bị gián đoạn. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã huy động toàn bộ lực lượng để hỗ trợ những người dân gặp sự cố.

Chiều 30-8, lãnh đạo của đơn vị này cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền phường Pom Hán giải cứu hơn 10 trẻ mầm non mắc kẹt trong nước ngập.

Trước đó, các chiến sĩ công an cùng người dân đã kịp thời sơ tán một cụ bà ngoài 80 tuổi bị kẹt trong một ngôi nhà ở tổ 10 và một sản phụ (chị Mai Thúy Phượng, sinh năm 2000, trú tại số nhà 110 Cầu Gồ, tổ 15, phường Pom Hán) đang có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Sản nhi TP Lào Cai bằng xe lội nước, kịp thời đảm bảo an toàn cho người mẹ và cháu bé.

Lực lượng chức năng sơ tán trẻ em khỏi Trường Mầm non Hoa Ban sáng 30-8. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo sơ bộ từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa gió đã làm 77 ngôi nhà bị thiệt hại (chủ yếu do ngập úng, ướt hỏng đồ đạc). Trạm y tế xã Bản Cái (huyện Bắc Hà) bị sạt lở tạo hàm ếch dài 50m giáp lòng hồ thủy điện Vĩnh Hà.

Còn theo ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang, mưa trên 100mm đã làm 1 người thiệt mạng do lũ cuốn (bà Triệu Thị L., sinh năm 1970, ở thôn Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình).

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cũng báo cáo, vào khoảng 9 giờ ngày 30-8, nước lũ đã cuốn trôi 2 em học sinh trên đường đi học về qua ngầm Bai Mới, xóm Hợp Phong (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn). Các nạn nhân gồm: em N.V.L. (sinh năm 2012), học sinh lớp 7 và em L.T.H. (sinh năm 2016), học sinh lớp 3 (trú cùng xã Cư Yên).

Đến chiều 30-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 em L.T.H. và N.V.L.

PHÚC HẬU