Miền Nam nắng nóng 39 độ C, miền Bắc nóng - lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm qua 26-3, miền Nam đã có nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ đo tại Tây Ninh là 38,3 độ C; Cát Tiên (Bình Dương) 37,8 độ C; Biên Hòa (Đồng Nai) 38,2 độ C; Long Khánh 37,5 độ C; Đồng Phú (Bình Phước) 38,6 độ C; Phước Long 38,5 độ C; Thủ Dầu Một (Bình Dương) 38,7 độ C; Tân Bình (TPHCM) 37,9 độ C… Ở khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Dự báo hôm nay 27-3 và mai 28-3, miền Nam tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến là 35-38 độ C, có nơi 38-39 độ C. Do độ ẩm phổ biến còn 45-50% nên vào buổi trưa về chiều, không khí oi hầm, người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời nắng.

Trong khi ở miền Bắc, thời tiết đang “tranh chấp” giữa vùng nóng và vùng lạnh, dẫn đến phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn (bao gồm Hà Nội) có mưa phùn, mưa bụi, sương mù, độ ẩm cao; còn phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) thì nắng nóng.

Hồ Gươm (Hà Nội) lúc giao mùa (tháng 3-2024)

Nguyên nhân xung đột thời tiết ở Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ là do miền Bắc đang vào giai đoạn giao mùa: ở khu vực Đông Bắc bộ có gió Đông Nam và gió Nam ẩm từ vịnh Bắc bộ đưa vào; trong khi khu vực Tây Bắc bộ chịu tác động của áp thấp nóng phía Tây phát triển về hướng Đông Nam. Do đó, tùy từng ngày mà khu vực Hà Nội sẽ có hình thái thời tiết nắng ráo hay mưa phùn, nồm ẩm. Giai đoạn này, thời tiết Hà Nội biến động liên tục.

Sáng nay 27-3, Hà Nội sương mù, mưa bụi. Dự báo trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 29 độ C. Khu vực ven biển như Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh cũng có mưa nhỏ buổi sáng và tạnh dần hoặc hửng nắng về chiều.

Tin liên quan Miền Bắc năm nay dự báo mất mùa vải thiều

VĂN PHÚC