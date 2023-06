Miền Trung nắng nóng, nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh

Sáng 28-6, hơn 13.000 thí sinh tại TP Đà Nẵng bước vào môn thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Thời tiết nắng sớm, nên các tình nguyện viên tập trung hỗ trợ trước điểm thi.

Theo ghi nhận, tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lực lượng công an có mặt từ rất sớm. Điểm thi này nằm trên tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc nên có khoảng 3 chiến sĩ công an túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông.

Thời tiết Đà Nẵng có nắng sớm. Trước cổng trường, lực lượng tình nguyện viên chia nhau để tiếp nước cho các thí sinh vào trường.

Từ 6 giờ hơn, nhiều thí sinh tự đi đến điểm thi, hoặc được người thân đưa đến. Điểm thi này có điều đặc biệt là phải mượn một phòng của trường mầm non phía đối diện trường để làm phòng gửi đồ. Ngoài việc phân công 3 người làm nhiệm vụ tại phòng gửi đồ, điểm thi còn nhận sự phối hợp của nhân viên bảo vệ của trường mầm non từ phía ngoài cổng để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Vào điểm thi từ sớm, thí sinh Thái Phương Uyên, học sinh lớp 12/22 Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, hôm qua em ngủ sớm để thức dậy và ăn nhẹ từ sáng sớm. Với Uyên, em sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

"Dù lứa học sinh chúng em học trực tuyến khá nhiều nhưng không vì thế mà em chủ quan nghĩ rằng đề thi tốt nghiệp THPT sẽ dễ dàng hơn”, em Uyên chia sẻ.

Tại điểm thi Trường THPT Phạm Phú Thứ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), 8 học sinh người Cơ Tu do ở khu nội trú bên cạnh nên việc đến điểm thi khá dễ dàng. Em Đinh Lý Hoàng (học sinh Trường THPT Phạm Phú Thứ) và các bạn ở cùng phòng của khu nội trú dành cho học sinh Cơ tu dậy từ khá sớm.

“Cách ngày tập trung làm quy chế thi một hôm, em thức học bài đến 4 giờ sáng. Nhưng 2 hôm nay, em đi ngủ sớm để tỉnh táo khi làm bài thi. Tối qua, em và các bạn chỉ xem lại một lượt các tác phẩm văn học rồi đi ngủ sớm”.

Đăng ký xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Hoàng tập trung ôn tập ngay từ đầu năm học với phương châm học đến đâu ôn thi ngay đến đấy. "Với môn Ngữ văn, em khá là tự tin sẽ làm bài tốt, chỉ sợ chữ em hơi nhỏ một chút, thầy cô chấm thi phải rất kiên nhẫn khi chấm bài", Hoàng cho biết.

Trong các ngày thi, em Hoàng và 7 bạn học sinh người Cơ tu tại khu nội trú luôn được các thầy cô giáo chăm sóc ăn uống, nghỉ ngơi. Điểm dự thi ngay tại trường nên các bạn không phải di chuyển xa, buổi trưa có thể tranh thủ chợp mắt để lấy sức khỏe cho môn thi sau đó.

Trong thời gian diễn ra Kỳ thi, 7 tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo Kì thi TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện – phó trưởng ban chỉ đạo - làm tổ trưởng và Đoàn Thanh tra lưu động của Sở GD-ĐT đã và sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm thi vào đầu và cuối mỗi buổi thi, kể cả công tác kiểm tra, bảo quản đề thi, bài thi vào buổi tối.

Cũng trong sáng 28-6, nhiều chiến sĩ CSGT cùng đoàn viên thanh niên đã có mặt từ rất sớm tại các điểm thi để phát nước tiếp sức mùa thi cho các em.

Theo ghi nhận, từ rất sớm, TP Đà Nẵng đã bố trí lực lượng CSGT đứng tại các chốt giao thông, tuyến đường để giải quyết tình trạng ùn ứ xe cộ gần điểm thi, điều tiết giao thông, đảm bảo thông thoáng.

Bên cạnh đó, các đội tình nguyện viên đã chuẩn bị nước cùng các vật phẩm như bút bi, bút chì, tẩy,… để trao đến các sĩ tử dự thi. Đây là những hành động đầu tiên của hoạt động tiếp sức mùa thi nhằm tiếp thêm tinh thần, năng lượng để thí sinh tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT hiệu quả nhất.

Nhằm hỗ trợ các thí sinh thi thuận lợi, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cũng tổ chức tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố.

Thượng úy Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện theo chủ trương của Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cũng như Thành đoàn Đà Nẵng, hàng năm cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, lực lượng CSGT ngoài công tác tham mưu với Sở GTVT cấm xe tải, container để đảm bảo an toàn cho các thí sinh trên đường đến điểm thi thì Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng cũng tổ chức các hoạt động để tiếp sức mùa thi.

“Ngoài việc đảm bảo điều tiết giao thông tại các điểm thi, một số đoàn viên thanh niên còn tham gia tiếp sức mùa thi cho các thí sinh, cụ thể là phát bút chì, nước uống, khăn lau mặt... Đặc biệt, Đoàn Thanh niên còn có đội hỗ trợ đưa đón các thí sinh đến điểm thi một cách nhanh nhất khi gặp sự cố ngoài ý muốn”, Thượng úy Nguyễn Anh Dũng nói.

Ngoài ra, trong quá trình thí sinh làm bài thi, lực lượng CSGT sẽ luôn túc trực bên ngoài để hỗ trợ một cách nhanh nhất khi có sự cố xảy ra.

Tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, gần 30 ngàn thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo ghi nhận, dù thời tiết tại khu vực này vẫn tiếp tục nắng nóng, song với sự sát cánh, giúp đỡ tận tình của lực lượng tình nguyện viên và các cán bộ chiến sĩ công an nên thí sinh đều có tâm lý thoải mái trước khi vào phòng thi.

Bên cạnh đó, tại các điểm thi đều có phương án phòng thi dự phòng, dự phòng cho tình huống thiên tai, mất điện... tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cùng các điều kiện cần thiết nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Đakrông, tỉnh Quảng Trị, nơi có đông đảo thí sinh con em đồng bào Vân Kiều, Pa Kô dự thi, đoàn trường đã chuẩn bị phương án hỗ trợ tối đa cho thí sinh. Theo đó, trước khi vào dự thi, thí sinh được hỗ trợ suất ăn sáng, nước uống.