MM Mega Market góp mặt tại Lễ hội Du lịch Biển Nha Trang 2024

Từ ngày 13 đến 16-6, tiếp nối chuỗi sự kiện trong chương trình Hương vị Hàn Quốc, MM Mega Market Nha Trang kết hợp với K-Food và aT Center mở gian hàng trưng bày sản phẩm Hàn Quốc tại Lễ hội Du lịch Biển Nha Trang 2024.

Lễ hội nhằm kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu, giới thiệu văn hóa đặc trưng của Nha Trang đến du khách quốc tế, thu hút du khách từ các tỉnh thành khác, và là điểm vui chơi cho người dân địa phương trong mùa hè 2024.

Nhiều sản phẩm Hàn Quốc trưng bày tại Lễ hội Du lịch Biển Nha Trang 2024

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, ước tính 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã đón hơn 3,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 70% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt, tăng 290% so với cùng kỳ. Hàn Quốc và Trung Quốc là 2 thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa, xếp sau đó thị trường Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia.

Quầy hàng MM Mega Market thu hút nhiều du khách ngoại quốc

Trong lần tham gia lễ hội này, gian hàng MM Mega Market (MM) quy tụ các sản phẩm nổi bật nhất đến từ Hàn Quốc với giá vô cùng tốt như mì gói Nonshim, tương ớt Gojuchang, rong biển Ottogi, rượu Soju các vị, nhân sâm Hàn Quốc, khăn giấy, sữa tắm Enolis… MM kỳ vọng thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách Hàn Quốc khi đến tham dự lễ hội và cả những du khách địa phương.