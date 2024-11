MobiFone tung ưu đãi đậm sâu cho khách hàng gia hạn gói cước

MobiFone vừa tung ra chương trình ưu đãi cực lớn cho các khách hàng trả trước

Theo đó, khách hàng sẽ được tặng ngay gói ClipTV KM trong 12 tháng khi gia hạn, nâng cấp hoặc đăng ký mới các gói cước dài kỳ từ 12 tháng trở lên và có giá gói tối thiểu 135.000 đồng/tháng từ nay đến hết 31-12-2024.

Tận hưởng giải trí đỉnh cao với ClipTV

Cụ thể, khách hàng được tặng tới 12 tháng xem 5 kênh K+ cùng hơn 150 kênh truyền hình, phim bộ/phim lẻ, nội dung VOD hấp dẫn trên ứng dụng ClipTV. Chỉ với 1 tài khoản ClipTV KM, người dùng có thể xem trọn bộ: 5 kênh K+ chất lượng SD xem tại ứng dụng ClipTV trên điện thoại/máy tính bảng; Trên 150 kênh truyền hình trong nước và quốc tế (bao gồm chùm kênh VTVcab) tại ứng dụng ClipTV hoặc website/wapsite http://cliptv.vn và miễn cước data truy cập ClipTV. Người dùng có thể đăng nhập ứng dụng trên các thiết bị khác nhau gồm: smartphone, tablet, smartTV, PC (web). Đặc biệt, tại một thời điểm, khách hàng có thể xem được đồng thời trên hai thiết bị.

Khách hàng chọn MobiFone vì sự đa dạng các dịch vụ

Với 5 kênh K+ độc quyền, bạn có thể khám phá không giới hạn nội dung giải trí phong phú trải dài nhiều lĩnh vực. 5 kênh K+ độc quyền bao gồm: K+SPORT1, K+SPORT2, K+CINE, K+ACTION, K+KIDS. Trong đó, K+SPORT1, K+SPORT2 là kênh thể thao đỉnh cao, phát sóng độc quyền Ngoại hạng Anh cũng như các giải thể thao danh giá trong nước và quốc tế khác. Bên cạnh bóng đá, kênh này phát sóng những giải thể thao đẳng cấp mà K+ sở hữu độc quyền mới đây, như các giải tennis ATP Tour, loạt giải golf danh giá của hệ thống PGA Tour, đua xe đường trường WRC, W Series…

Người dùng hào hứng trải nghiệm ưu đãi

Là một trong những khách hàng đầu tiên gia hạn gói cước và được hưởng khuyến mãi “khủng" của MobiFone, anh Hoàng Anh (quận 5, TP.HCM) tỏ ra rất phấn khích: “Tôi đang dùng gói 12MFV250 và thấy có rất nhiều ưu đãi, như 2.500 phút gọi nội mạng/tháng, 250 phút gọi ngoại mạng/tháng, 1 tài khoản VieON cho 5 thành viên, miễn phí data truy cập Facebook, Youtube... cho thuê bao trưởng nhóm.

Đối với những người trẻ ở thành phố như chúng tôi, nhu cầu giải trí trên điện thoại là rất lớn. Với tôi là thể thao, nhất là bóng đá. Với gói cước ưu đãi ClipTV, tôi có thể tha hồ thưởng thức các trận cầu đỉnh cao trên điện thoại của mình mà không phải lo hết data hay tốn thêm cước phí", anh Hoàng Anh chia sẻ.

Người dùng trẻ chọn lựa MobiFone thể hiện sự năng động

Còn với chị Thu An (Hà Nội), trong thời đại Internet trở thành "bạn thân" của tất cả mọi người, chỉ với một chiếc smartphone là người dùng đã có thể vừa cập nhật tin tức thời sự, vừa xem phim, nghe nhạc giải trí… Do đó, “Việc ưu đãi lớn cho khách hàng là cách làm được đánh giá rất cao của MobiFone trong việc chăm sóc khách hàng cũng như tri ân thuê bao gắn bó lâu dài với nhà mạng"- chị An nhận xét.

Đại diện MobiFone cho biết, chương trình khuyến mãi lớn nêu trên được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo mọi thuê bao đủ điều kiện của MobiFone đều có thể tiếp cận với ưu đãi đặc biệt này. Đây là một bước tiến quan trọng của MobiFone nhằm mang đến cho người dùng những trải nghiệm giải trí đa dạng và tiện lợi, góp phần nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

HÀ THU