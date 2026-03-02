TPHCM: 50 vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện

Chiều 2-3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, sở vừa công bố danh mục 50 vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè ở thành phố.

Cụ thể các vị trí thuộc các tuyến đường gồm Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa; Tên Lửa, phường An Lạc; Hòa Bình, phường Phú Thạnh; Độc Lập, Tân Hương, Tân Quý, phường Phú Thọ Hòa; Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng; Nguyễn Bình, xã Nhà Bè; Phạm Văn Đồng, phường Linh Xuân và phường Hiệp Bình; đường số 2, phường Thủ Đức; đường Xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân; đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái.

50 vị trí lắp đặt trụ sạc pin. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng, các doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt tủ đổi pin phải thực hiện đúng các yêu cầu, hướng dẫn tại Công văn số 2482/SXD-BTKT ngày 22-1-2026. Trên cơ sở danh mục đã công bố, doanh nghiệp xây dựng phương án lắp đặt, vận hành, khai thác tủ đổi pin bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và tuân thủ các quy định hiện hành, gửi Sở Xây dựng xem xét, giải quyết.

Doanh nghiệp phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè và gửi Sở Xây dựng thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện nộp phí sử dụng lòng đường, vỉa hè theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 19-9-2023 của HĐND TPHCM về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố.

Trường hợp có thi công trên vỉa hè, doanh nghiệp phải thực hiện thêm thủ tục cấp Giấy phép thi công theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT, gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến. Sau khi được cấp phép, doanh nghiệp mới được triển khai ngoài hiện trường và tổ chức vận hành, khai thác tủ đổi pin theo đúng quy định.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM tiếp tục rà soát hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm đề xuất thêm các vị trí vỉa hè có thể lắp đặt tủ đổi pin, bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp quy hoạch và mỹ quan đô thị. Đồng thời, hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc phát sinh liên quan đến các vị trí đề xuất.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc công bố danh mục các vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển phương tiện giao thông xanh, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và từng bước xây dựng hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, liên hệ Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

