Một phụ nữ mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa hơn 10 tỷ đồng

Ngày 4-11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp Phạm Thái Mai Hương (sinh năm 1983, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Hương mạo danh là cán bộ công tác tại Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều cơ quan trung ương và công an. Vì thế Hương “nổ” là có thể can thiệp trong các vụ việc nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu muốn lấy lại được tài sản bị lừa, nạn nhân phải đưa cho Hương một số tiền để đi “lo lót”. Với thủ đoạn trên, bị can này đã lừa của chị T. và nhiều người khác hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Công an kêu gọi ai là bị hại của Hương đến Phòng PC02, Công an TPHCM hoặc số điện thoại 097.9123319 gặp công an tên Phan Văn Tứ để trình báo, phối hợp điều tra. Công an cũng khuyến cáo người dân không nên tin tưởng vào các đối tượng ngoài xã hội để tránh bị sập bẫy lừa đảo.