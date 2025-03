Một thanh niên ở Huế nhờ công an trả lại người chuyển nhầm 219 triệu đồng

Ngày 3-3, Công an phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, hướng dẫn anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 2003, trú tại phường An Cựu) thực hiện các thủ tục để trao trả số tiền 219 triệu đồng cho người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình.