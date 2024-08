Mưa dông, cẩn thận cúm mùa ở người cao tuổi

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt là môi trường thuận lợi cho các bệnh về đường hô hấp phát triển

Cúm mùa và những nguy cơ tiềm ẩn cho người cao tuổi

Người cao tuổi là đối tượng dễ gặp biến chứng nặng do cúm mùa gây ra nhất. Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, chỉ trong 6 tháng đầu năm, đã có hơn 300 trường hợp người cao tuổi nhập viện và có xét nghiệm chẩn đoán nhiễm cúm được ghi nhận.

Cúm mùa có thể gây ra những biến chứng khôn lường cho người cao tuổi

Theo thời gian, hệ miễn dịch của con người sẽ bị lão hóa, làm cho khả năng chống lại bệnh tật bị suy giảm. Đó là lý do người cao tuổi là đối tượng dễ gặp biến chứng nặng do cúm mùa gây ra nhất. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, cúm mùa có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp 8 lần, nguy cơ đau tim và nhồi máu cơ tim gấp 10 lần, nguy cơ viêm phổi gấp 8 lần và nguy cơ biến cố bất thường liên quan đến đường huyết lên đến 74%.

Đa số người cao tuổi sẽ có ít nhất 1 bệnh nền, và điều này làm cho các biến chứng của cúm trên những người này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cụ thể, ở người trên 60 tuổi, mắc bệnh tim mạch, khi mắc cúm, nguy cơ tử vong tăng gấp 5 lần và ở người mắc bệnh phổi mạn tính, nguy cơ tử vong tăng lên đến 12 lần. Nghiêm trọng hơn, người cao tuổi đồng thời mắc cả hai bệnh lý tim mạch và phổi, nguy cơ tử vong do cúm sẽ cao gấp 20 lần.

Vu Lan này, tiêm vaccine ngừa cúm cho cha mẹ, chữ hiếu vẹn tròn

Cúm mùa dễ lây lan và có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, do vậy, việc phòng ngừa cúm mùa cho người cao tuổi trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ là vô cùng cần thiết.

Tiêm vaccine cúm là giải pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của cha mẹ lớn tuổi trước sự tấn công của virus cúm

Theo WHO và Bộ Y tế Việt Nam, tiêm phòng cúm là biện pháp hiệu quả nhất giúp bảo vệ người cao tuổi khỏi cúm mùa và các biến chứng nguy hiểm do cúm mùa gây ra. Việc tiêm phòng cúm mang lại nhiều lợi ích bao gồm giảm 47% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và giảm nguy cơ nhập viện do viêm phổi, các bệnh đường hô hấp và các biến cố tim mạch khác như suy tim, đột quỵ.

Người cao tuổi cần được tiêm ngừa cúm mỗi năm một lần để được bảo vệ tối ưu. Lý do là vì virus cúm biến đổi hằng năm, và vaccine cúm cần phải cập nhật chủng virus cúm được dự đoán sẽ lưu hành trong năm.

Thời tiết đang thất thường, hãy chủ động bảo vệ người cao tuổi khỏi các biến chứng của cúm mùa bằng vaccine ngừa. Đó sẽ là một trong những món quà ý nghĩa nhất mà bạn có thể dành tặng cho đấng sinh thành trong mùa Vu Lan này.

QUANG MINH