Mua kẹo Trung Quốc rồi gắn xuất xứ Nhật Bản, Hàn Quốc để bán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Viết Cường (38 tuổi, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Theo kết luận điều tra vụ án, đầu năm 2024, Nguyễn Viết Cường thấy tại địa bàn xã La Phù có một số đối tượng bán chạy các mặt hàng bánh, kẹo, nhưng in nguồn gốc xuất xứ tại nước ngoài. Đầu tháng 11-2024, do muốn sản xuất kẹo để bán dịp tết nguyên đán, Cường lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm người cung cấp nguyên liệu kẹo (kẹo theo cân), vỏ ni lông để đựng kẹo có in nguồn gốc xuất xứ tại nước ngoài.

Quá trình đó, Cường tìm thấy trang Facebook có tên “Tổng kho hàng Trung” có đăng bán các loại kẹo in nguồn gốc sản xuất tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau khi liên hệ, Cường được chủ trang “Tổng kho hàng Trung” cho biết, thực chất kẹo đăng bán là hàng Trung Quốc. Nếu Cường cần mua thì sẽ bán cho các loại kẹo theo cân cùng với vỏ, túi nilon in nguồn gốc xuất xứ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Chủ trang “Tổng kho hàng Trung” bán cho Nguyễn Viết Cường với giá 300.000 đồng/thùng kẹo nguyên liệu có trọng lượng 10kg; 100.000 đồng/kg túi nilon bao bì. Thỏa thuận được giá trên, Cường đã 2 lần mua nguyên liệu kẹo với tổng trọng lượng khoảng 6 tấn.

Hiện trường các loại kẹo Trung Quốc

Số nguyên liệu này, Cường để ở xã La Phù để sản xuất kẹo bằng cách cho nguyên liệu vào các túi nilon, sau đó sử dụng máy hàn và in hạn sử dụng trên bao bì, đồng thời ghi xuất xứ kẹo từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trưa ngày 4-1-2025, tổ công tác của Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại địa chỉ số 25, ngõ 182, thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức do Nguyễn Viết Cường làm chủ và tiến hành tạm giữ hơn 23.600 sản phẩm kẹo các loại, trị giá hơn 400 triệu đồng.

GIA KHÁNH