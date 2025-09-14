Mưa lớn nhiều nơi, đề phòng ngập úng và sạt lở

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực từ Bắc bộ đến Nam bộ, có nơi trên 80mm trong 3 giờ; mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 14 đến ngày 15-9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây Bắc bộ, Tuyên Quang, đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An dự báo có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ cũng có mưa, có nơi trên 80mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng.

Ngày 14-9, nhiều trạm đo ghi nhận lượng mưa lớn như Nậm Tỵ (Tuyên Quang) 85,2mm, Nam Cường (Lào Cai) 72,2mm, Đạ Nhim (Lâm Đồng) 71,6mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên, Lào Cai và Lâm Đồng; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Bên cạnh đó, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào, dông rải rác, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này cần đề phòng lốc xoáy và gió mạnh.

Về thời tiết cụ thể (đêm 14 ngày 15-9):

Hà Nội: Đêm và sáng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, khả năng lốc, sét, gió giật. Nhiệt độ 26-34°C.

Tây Bắc bộ: Đêm có mưa dông, cục bộ mưa to, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ 24-33°C.

Đông Bắc bộ: Đêm và sáng có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 24-34°C.

Thanh Hóa đến Huế: Đêm, sáng có mưa rào, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 25-33°C.

Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ: Chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to, khả năng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ 20-31°C, Nam Bộ 23-33°C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa dông, rà soát điểm xung yếu, chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trên biển.

Theo TTXVN