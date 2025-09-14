Chiều và tối nay 14-9, nhiều nơi có mưa to

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, chiều đến tối nay, 14-9, nhiều nơi trên cả nước vẫn mưa dông. Tình hình này có thể kéo dài đến ngày 19-9, nhất là phía Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm 13-9, nhiều nơi thuộc Tây Bắc bộ (tâm điểm là Lào Cai và Sơn La), Tuyên Quang, khu vực phía Đông từ Quảng Trị đến Gia Lai, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ đã có mưa rào và dông, có điểm mưa to.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến sáng 14-9 tại tỉnh Tuyên Quang, gây sạt lở tại xã Yên Phú. Ảnh: TUẤN TÚ

Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 13 đến sáng sớm 14-9 có nơi trên 50mm, như tại trạm Tân Phượng (Lào Cai) 68,6mm, trạm Phước Năng (Đà Nẵng) 71,4mm, trạm Xuân Lâm (Đắk Lắk) 62,8mm, trạm Thủ Đức (TPHCM) 53,6mm.

Bùn đất theo mưa tràn vào nhà cửa ở xã Yên Phú

Người dân dọn dẹp bùn đất sau mưa tại thôn Nắc Con (xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang)

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ sáng sớm đến đêm 14-9, khu vực Tây Bắc bộ, Tuyên Quang và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa rào và dông (không đều), cục bộ mưa to trên 80mm. Các khu vực này có thể xuất hiện mưa cường suất lớn vượt 80mm trong 3 giờ.

Chiều và đêm nay, 14-9, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, mức phổ biến là 10-30mm, nhưng có nơi gia tăng hơn so với ban ngày, có nơi trên 100mm. Nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra mưa cực lớn trên 100mm trong 3 giờ (ở miền núi thường gây ra sạt lở).

Tại Hà Nội, hôm nay, 14-9, trời tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn, khiến khu vực này xảy ra tình trạng nắng gắt kéo dài từ trưa đến chiều. Trong khi, tại TPHCM, thời tiết hôm nay có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa có thể vượt 50mm.

PHÚC HẬU