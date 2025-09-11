Xã hội

Mưa lớn giờ tan tầm, hàng loạt cây xanh bật gốc

SGGPO

Chiều 11-9, mưa lớn kèm sấm chớp bất ngờ trút xuống TPHCM, nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã chắn lối đi, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Luông đoạn gần cầu Lò Gốm, hàng loạt cây xanh bật gốc nằm chắn ngang đường, khiến người dân di chuyển khó khăn. Một số cây có kích thước lớn, ngã vào nhà dân, bãi gửi xe, gây hư hỏng nhiều tài sản.

Cây ngã la liệt trong khuôn viên công viên Bình Phú
Một cây xanh bật gốc, ngã vào nhà gửi xe của công viên
Nhiều cây xanh ngã chắn ngang đường, các phương tiện không thể lưu thông
Nhiều công trình bị ảnh hưởng do cơn mưa chiều nay
Người dân điều khiển xe máy "chui" qua một thân cây ngã chắn ngang đường để tiếp tục di chuyển
TAM NGUYÊN

Từ khóa

mưa lớn cây ngã đỗ sấm chớp cây xanh bật gốc

