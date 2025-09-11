Mưa lớn giờ tan tầm, hàng loạt cây xanh bật gốc

Ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Luông đoạn gần cầu Lò Gốm, hàng loạt cây xanh bật gốc nằm chắn ngang đường, khiến người dân di chuyển khó khăn. Một số cây có kích thước lớn, ngã vào nhà dân, bãi gửi xe, gây hư hỏng nhiều tài sản.
Chiều 11-9, mưa lớn kèm sấm chớp bất ngờ trút xuống TPHCM, nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã chắn lối đi, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
