Mưa to, Quốc lộ 4D sạt mặt đường

Sạt lở mặt đường nhựa trên Quốc lộ 4D ngày 20-5. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, từ đêm 19-5 đến rạng sáng nay 20-5, do ảnh hưởng của mưa vừa đến mưa rất to, tại Km25+300 Quốc lộ 4D (thuộc bản Hồng Thu, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ) đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, khiến mặt đường bị lún, sạt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Quốc lộ 4D là tuyến đường dài khoảng 160km, nối từ huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) qua thị xã Sa Pa đến TP Lào Cai và tiếp tục đến cửa khẩu Mường Khương (tỉnh Lào Cai).

Để đảm bảo an toàn và phục vụ thi công khắc phục sự cố, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai ngay lực lượng tổ chức phân luồng giao thông tại ba điểm: Km25+300 Quốc lộ 4D, ngã ba Mường So (huyện Phong Thổ) và ngã ba Sùng Phài (TP Lai Châu).

Cơ quan chức năng điều hướng xe cộ, khoanh vùng khu vực nguy hiểm. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Theo đó, cơ quan chức năng đã hướng dẫn các phương tiện từ TP Lai Châu đi Phong Thổ và ngược lại di chuyển theo tuyến tỉnh lộ 130 để tránh khu vực sạt lở.

Người dân cần tuân thủ hướng dẫn phân luồng, không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết.

Còn theo dữ liệu đo mưa từ hệ thống Vrain, từ 19 giờ ngày 19-5 đến sáng 20-5, ba địa phương có lượng mưa cao nhất cả nước gồm: Hà Giang 156,4mm; Lai Châu 143,2mm; Yên Bái 76,6mm. Đây là những khu vực miền núi có địa hình dốc, dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khi mưa lớn kéo dài.

PHÚC HẬU