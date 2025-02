Mưa trái mùa, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu ở Phú Yên bị thiệt hại

Sáng 24-2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Phú Yên cho biết, từ 19 giờ ngày 22-2 đến 7 giờ ngày 24-2, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi mưa to cục bộ trên 150mm (An Xuân: 183mm, Sơn Định: 184,6m…). Lượng mưa này khiến mực nước trên các sông trong tỉnh lên nhanh.

Diện tích lúa ở huyện Tây Hòa bị ngập và thiệt hại do mưa trái mùa

Thời tiết cực đoan khiến lúa vụ Đông Xuân 2024-2025 trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng. Theo thống kê có khoảng 3.040ha tại các địa phương: huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An và thị xã Đông Hòa bị thiệt hại. Các loại cây trồng, hoa màu bị thiệt hại khoảng 1.250ha.

Huyện Tuy An cũng bị thiệt hại diện tích lúa và hoa màu sau cơn mưa kéo dài

Dự báo trong khoảng 6-12 giờ tới, lũ trên sông Bàn Thạch có thể lên xấp xỉ mức báo động 2. Hiện các địa phương vẫn tiếp tục thống kê thiệt hại và chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ và ngập lụt.

Lượng nước ở huyện miền núi Sông Hinh đang chảy về hạ du trong ngày 24-2

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 24-2, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa và lực lượng chức năng tiếp tục đi kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại của cơn mưa trái mùa vừa qua. “Chúng tôi đang tích cực kiểm tra tình hình thiệt hại, thông tin ban đầu, người dân bị thiệt hại chủ yếu là cây lúa và cây mì”, đại diện Phòng NN-MT huyện Tây Hòa cho biết.

Lực lượng chức năng huyện Tây Hòa dựng biển cảnh báo người dân

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại do cơn mưa kéo dài trong những ngày qua. “Địa phương đang tiếp tục kiểm tra và có báo cáo cụ thể về mức độ thiệt hại trong ngày 24-2”, ông Hoàng cho biết.

Tỉnh Phú Yên tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hồ thủy điện; nắm diễn biến mưa lũ trên lưu vực, vận hành, điều tiết, tích, xả nước qua tràn theo quy trình. Đối với hồ chứa thủy lợi, trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có 51 hồ chứa nước, trong đó, có 4 hồ thủy lợi hơn 10 triệu mét khối, với dung tích phổ biến từ 78-100%, gồm: Mỹ Lâm (95,5%); Đồng Tròn (94%); Phú Xuân (99%) và Suối Vực (77%). Các địa phương đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cảnh báo về diễn biến mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, để chủ động sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, khắc phục kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

PHƯƠNG ĐÔNG