Mực in sinh học để in 3D nội tạng

Công ty khởi nghiệp công nghệ BIO INX của Bỉ, thành quả hợp tác giữa Đại học Ghent (UGent) và Đại học Tự do Brussels (VUB), vừa công bố phát triển mực sinh học Xpect-INX (ảnh) phục vụ việc in các bộ phận cơ thể người bằng máy in 3D.