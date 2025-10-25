Mỹ Mỹ tổ chức fan concert “Burning Blue” đầu tiên trong sự nghiệp

Ca sĩ Mỹ Mỹ vừa tổ chức Fan concert “Burning Blue” (Fancon), là sự kiện kết hợp giữa buổi hòa nhạc concert và buổi gặp gỡ người hâm mộ - fan meeting) vào tối 24-10, tại TPHCM.

Fancon diễn ra vào lúc TPHCM có cơn mưa lớn vào tối qua, nhưng nhiều khán giả vẫn có mặt từ sớm đến ủng hộ Mỹ Mỹ.

Nhiều khán giả trẻ "đội mưa" đến tham gia fancon "Burning blue" của Mỹ Mỹ

Fancon Burning blue được thiết kế chỉn chu, không gian mô phỏng hình ảnh “ngọn lửa xanh cháy giữa làn nước mỏng” - concept xuyên suốt trong album đầu tay của Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ và OSAD

Đứng sau chương trình là đội ngũ nghệ thuật thân thuộc với Mỹ Mỹ, gồm giám đốc sáng tạo Alex Fox, giám đốc âm nhạc Machiot, đạo diễn sân khấu Đức Đỗ, biên đạo Vịt Đen, Dajay và dàn dancer từ vũ đoàn Bước Nhảy cũng chính là “gia đình” nghệ thuật của Mỹ Mỹ.

Trên sân khấu fancon, Mỹ Mỹ lần lượt trình diễn các ca khúc Giản hạ thủy cùng Pay, em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới cùng với OSAD, Stay here kết hợp với Machiot.

Sự kết hợp giữa vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát ổn định, giao lưu khán giả là điểm giúp Mỹ Mỹ tạo dấu ấn trong đêm diễn

Các em xinh Quỳnh Anh Shyn, Cam, Lamoon, Liu Grace, Saabirose cũng đến chúc mừng và lên sân khấu giao lưu với khán giả.

Người hâm mộ của Mỹ Mỹ cũng cho thấy độ “chịu chơi” khi nhiệt tình hưởng ứng minigame hoá trang Halloween, phần thể hiện tài năng vũ đạo.

Cuối cùng, ca khúc hit Không ai khác ngoài em vang lên với sự “bùng nổ” của khán phòng. Khán giả hát, nhảy theo Mỹ Mỹ tạo nên tiết mục kết màn mỹ mãn cho fan concert đầu tiên trong sự nghiệp của Mỹ Mỹ.

Toàn cảnh sân khấu Mỹ Mỹ trình diễn bản hit "Không ai khác ngoài em"

Với fan concert Burning blue, Mỹ Mỹ chứng minh sự trưởng thành và đam mê của bản thân. Từ khởi điểm là một vũ công, cô không ngừng hoàn thiện mình để mang lại trải nghiệm âm nhạc chân thật nhất cho khán giả.

"Album Burning Blue được tôi thực hiện với những người bạn thân thiết, là những gì gần gũi và chân thật nhất với con người mình. Mong rằng khán giả sẽ yêu thích và đón nhận nó", Mỹ Mỹ chia sẻ.

THU HƯƠNG