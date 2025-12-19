Thu Trang là lựa chọn thứ 3 cho vai nữ chính

Diễn viên - đạo diễn Thu Trang cho biết có đến 2 phương án khác nhau cho vai nữ chính trong Ai thương ai mến nhưng cuối cùng vì các lý do khách quan, cô lại là người đảm nhận vai diễn này.

Buổi gặp gỡ với giới truyền thông của dự án Ai thương ai mến được tổ chức vào tối 19-12 tại TPHCM.

Ê-kíp đoàn phim Ai thương ai mến tại buổi giới thiệu dự án. Ảnh: VĂN TUẤN

Đông đủ các thành viên đoàn phim gồm: diễn viên - đạo diễn Thu Trang, diễn viên - nhà sản xuất Tiến Luật, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, NSƯT Ngọc Hiệp, Ngọc Thuận, Trương Minh Thảo, Khả Như… đã cùng có mặt để giao lưu cùng giới truyền thông.

Tại sự kiện, Thu Trang chia sẻ thẳng thắn rằng ban đầu không có ý định đảm nhận vai Mến. Cô có đến 2 phương án khác cho vai diễn này, và mình chỉ là phương án thứ 3.

Do tính chất vai diễn nặng về tâm lý, trong khi trách nhiệm đạo diễn đã rất áp lực, cô không muốn tự phân tán sức lực. Tuy nhiên, vì các diễn viên khác vướng lịch trình cá nhân nên cô chấp nhận thử thách và buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều lần, phân bổ năng lượng hợp lý để vừa hoàn thành tốt vai diễn, vừa tập trung cho vai trò đạo diễn.

Thu Trang thừa nhận, mình không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn. Ảnh: VĂN TUẤN

Ai thương ai mến là dự án điện ảnh thứ 2 Thu Trang đảm nhận vai trò đạo diễn sau bộ phim Nụ hôn bạc tỷ ra mắt vào mùa Tết 2025.

Bộ phim được quay tại nhiều bối cảnh ở các tỉnh miền Tây sông nước. Tuy nhiên, Thu Trang khẳng định chỉ mượn bối cảnh miền Tây như một không gian kể chuyện, còn cốt lõi vẫn là câu chuyện gia đình - điều mang tính phổ quát, không phân biệt vùng miền, có thể chạm tới người xem trên khắp cả nước.

Diễn viên Ngọc Hiệp tâm đắc với vai diễn trong phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Tại sự kiện, màn tái xuất của hai diễn viên Ngọc Hiệp và Ngọc Thuận cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Gần 20 năm mới tái xuất với điện ảnh sau Trai nhảy, Ngọc Thuận cho biết khi casting anh đinh ninh mình bị rớt dù bản thân rất thích vai diễn này khi đọc kịch bản. Tuy nhiên, cuối cùng Ngọc Thuận lại là người được chọn. Nam diễn viên thừa nhận, vai diễn mang màu sắc tâm lý hoàn toàn khác so với những gì mình từng thể hiện trước đó.

Trong khi đó, NSƯT Ngọc Hiệp cũng thừa nhận bản thân nhận vai diễn này vì khi đọc kịch bản đã thấy rất lôi cuốn.

Vai diễn của NSƯT Ngọc Hiệp và Ngọc Thuận hứa hẹn mang đến nhiều nét tươi mới. Ảnh: VĂN TUẤN

Ai thương ai mến còn đánh dấu màn tái xuất của cặp đôi trong Tử chiến trên không: Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh. Từ vị thế đối đầu, lần này họ hóa thân thành cặp đôi yêu nhau.

Ai thương ai mến sẽ có các suất chiếu đặc biệt từ ngày 31-12 trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 1-1-2026.

VĂN TUẤN