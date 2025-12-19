Trải nghiệm âm nhạc, văn hóa và sáng tạo cùng Hozo City Tết Fest

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM công bố hợp tác chiến lược giữa Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM - HOZO (Hò Dô) và Lễ hội City Tết Fest, chính thức giới thiệu Hozo City Tết Fest đến công chúng.

Sân khấu, âm thanh và ánh sáng của Hozo City Tết Fest được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế

Với chủ đề “City - Maze-ing - Muôn sắc bất ngờ”, Hozo City Tết Fest diễn ra từ ngày 27 đến 31-12 tại công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM). Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh TPHCM đang phát triển mạnh mẽ theo định hướng Mega City - đô thị đa trung tâm, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm văn hóa - sáng tạo năng động. Nếu HOZO là liên hoan âm nhạc quốc tế mang tinh thần hội nhập toàn cầu thì City Tết Fest là thương hiệu lễ hội văn hóa đương đại đặc trưng mỗi dịp tết đến. Sự kết hợp giữa hai mô hình tạo nên Hozo City Tết Fest - một biểu tượng văn hóa - du lịch quốc tế mới, hứa hẹn trở thành “sự kiện phải đến” cuối năm.

Đại nhạc hội được thiết kế theo ba chương, tái hiện ba sắc thái của một thành phố trẻ trung, sáng tạo, năng động và không ngừng hội nhập.

Chương 1 “Maze-ing” sẽ diễn ra vào 27-12, tôn vinh di sản Việt trong diện mạo mới. Chất liệu truyền thống được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Chương 2 “Maze by thế giới” vào ngày 28-12 là nơi nghệ sĩ Việt Nam cùng nghệ sĩ quốc tế biểu diễn.

Chương 3 “Countdown - City - Maze-ing” diễn ra ngày 31-12 là màn trình diễn đêm giao thừa bùng nổ với âm nhạc, ánh sáng, công nghệ, mở ra hành trình mới của siêu đô thị sáng tạo.

Song song đó, các tài năng trẻ từ cuộc thi “Cảm hứng Hò Dô” sẽ có cơ hội biểu diễn.

3 đêm nhạc quy mô tại Hozo City Fest

Hozo City Tết Fest cũng hứa hẹn góp phần đưa ẩm thực Việt Nam vươn tầm quốc tế với chuỗi hoạt động đặc sắc sau: Triển lãm ẩm thực - kiến trúc “8 Không gian - 8 Câu chuyện Ẩm thực Việt”; cuộc thi Đầu bếp trẻ Vị Battle®; trải nghiệm ẩm thực nghệ thuật mâm cơm tết; Ẩm thực đường phố A-Maze Street…

Đặc biệt năm nay có không gian triển lãm di động Immersive House®. Đây là nơi giao thoa giữa nghệ thuật thị giác, công nghệ đa phương tiện và những góc nhìn đương đại về văn hóa đô thị. Tại không gian này, chuỗi ba hoạt động nghệ thuật được thiết kế liên hoàn, cùng nhau tái hiện dòng chảy sáng tạo đặc trưng của đô thị: Triển lãm đa phương tiện CTRL+M – “Di sản tương lai”; Trình diễn nghệ thuật trình chiếu (Mapping) - “Tết Morphosis”; Cuộc thi VJ:Mazed – sân chơi của nghệ sĩ trình diễn thị giác.

Bên cạnh đó, Hozo City Tết Fest còn là điểm hẹn văn hóa, nơi các thế hệ và cộng đồng giao thoa, sáng tạo và lan tỏa năng lượng tích cực của Tết Việt thông qua các hoạt động: chợ Tết, không gian sáng tạo TikTok, chuỗi tọa đàm chuyên đề “Ẩm thực, Kiến trúc và Bản sắc Việt đương đại”…

Không gian ẩm thực

Không gian triển lãm di động bằng công nghệ thị giác

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM kỳ vọng, với tầm nhìn đưa TPHCM trở thành trung tâm văn hóa sôi động bậc nhất khu vực, xứng tầm một Mega City, Hozo City Tết Fest sẽ trở thành mô hình hội tụ âm nhạc - văn hóa - sáng tạo - cộng đồng theo cách hoàn toàn mới.

"Đây là bước tiến thể hiện rõ khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình. Chúng tôi tin sự kiện sẽ trở thành điểm nhấn đặc sắc mỗi dịp cuối năm, lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của TPHCM”, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ.

TIỂU TÂN