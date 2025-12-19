Mai Phương kết hợp rapper Sixtyuptown ra mắt MV mới

Sau hơn một tháng ra mắt album debut A Beautiful Mess, tối 19-12, ca sĩ - hoa hậu Mai Phương giới thiệu MV mới mang tên Gown & Sneaker. Ca khúc đánh dấu màn kết hợp lần đầu giữa Mai Phương và rapper Sixtyuptown.

Rapper Sixtyuptown và Mai Phương

Trong MV lần này, Mai Phương xuất hiện với hình tượng trong trẻo, trẻ trung. MV ca khúc xây dựng một câu chuyện về sự tự do trong cách người trẻ thể hiện phong cách sống. Ca khúc truyền tải tinh thần chủ động, tập trung vào bản thân, biết yêu chính mình.

Nữ ca sĩ khẳng định Gown & Sneaker không đặt ra bất kỳ khuôn mẫu nào cho cái đẹp, mà khẳng định phong cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự thoải mái, sự tin tưởng vào chính mình.

Về mặt âm nhạc, Gown & Sneaker sở hữu giai điệu tươi sáng, tiết tấu sôi động và hiện đại. Phần rap của Sixtyuptown đóng vai trò điểm nhấn, mang đến sự phóng khoáng. Cá tính âm nhạc riêng biệt của Sixtyuptown hòa quyện cùng sự ngọt ngào, năng động từ Mai Phương tạo nên một phiên bản Gown & Sneaker hoàn chỉnh. Sự cộng hưởng này giúp ca khúc vừa giữ được nét mềm mại vốn có, vừa có thêm những điểm nhấn mới mẻ.

Chia sẻ về MV lần này, Mai Phương nói: “Gown & Sneaker là dự án phản ánh rất rõ tinh thần mà tôi muốn theo đuổi ở giai đoạn hiện tại: sự tự do, thoải mái và làm những điều mình yêu. Tôi mong mọi người có thể tìm thấy sự tự tin của riêng mình, dù là trong những khoảnh khắc rất đời thường”.

Mai Phương tự tin với hành trình âm nhạc mới mẻ

Sau khi debut ca sĩ, chỉ trong vòng một tháng, Mai Phương liên tục xuất hiện và trình diễn tại nhiều sân khấu thời trang và sự kiện lớn như CEM Fashion Show, Chung kết cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2025, Bán kết Miss Cosmo - Thế vận hội Sắc đẹp quốc tế 2025…

TIỂU TÂN