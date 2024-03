Mỹ: Nổ súng, bắt giữ con tin, ít nhất 3 người thiệt mạng

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một đối tượng nổ súng tại 2 địa điểm khác nhau ở thị trấn Falls, ngoại vi TP Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ). Nghi can đã bị bắt giữ sau khi cố thủ trong một ngôi nhà và bắt giữ con tin.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm có tên Andre Gordon Jr., 26 tuổi. Đối tượng này đã nổ súng ở 2 địa điểm khác nhau. Cụ thể, cảnh sát nhận tin báo về một vụ nổ súng xảy ra lúc gần sáng 16-3 (giờ địa phương) tại chính nhà của Gordon.

Vụ việc khiến mẹ kế và em gái 13 tuổi của nghi can thiệt mạng. Sau đó, Gordon đã di chuyển tới một ngôi nhà khác, bắn chết một phụ nữ là mẹ của hai người con của đối tượng.

Nghi phạm Andre Gordon Jr. Ảnh: BUCKS COUNTY

Gordon tiếp tục cướp một xe ô tô và chạy trốn tới TP Trenton ở bang New Jersey. Tại đây, nghi can đã cố thủ trong một ngôi nhà và bắt giữ một số con tin. Cảnh sát sau đó đã khống chế thành công đối tượng vào lúc 17 giờ cùng ngày và các con tin đều an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát sở tại điều tra, làm rõ.

MINH CHÂU