Năm 2023, tai nạn giao thông tại TPHCM giảm cả 3 tiêu chí

Trong năm 2023 xảy ra 1.734 vụ tai nạn giao thông (bao gồm cả va chạm giao thông), khiến 663 người chết và 1.049 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 411 vụ (-19%), giảm 116 người chết (-15%) và giảm 271 người bị thương (-21%). Trong năm 2023, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Sáng 9-1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu TPHCM có Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Bùi Xuân Cường; Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Nguyễn Thành Lợi; cùng các sở ban ngành và các quận huyện.

Điểm cầu tại TPHCM có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường; Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Nguyễn Thành Lợi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, ngay từ đầu năm 2023, lãnh đạo thành phố, Ban ATGT thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT một cách nghiêm túc theo chỉ đạo của Trương ương; và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức phát động ra quân và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Qua đó, xác định mục tiêu là phải giữ vững và đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn ở mức cao nhất; chỉ tiêu phấn đấu kéo giảm từ 5% - 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương so với năm 2022; kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông; tiếp tục có các giải pháp tạo sự chuyển biến tình hình, tái lập trật tự lòng lề đường, vỉa hè.

Quang cảnh các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trong năm 2023 xảy ra 1.734 vụ tai nạn giao thông (bao gồm cả va chạm giao thông), khiến 663 người chết và 1.049 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 411 vụ (-19%), giảm 116 người chết (-15%) và giảm 271 người bị thương (-21%).

Trong năm 2023, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trên địa bàn thành phố có 8 điểm đen tai nạn giao thông, trong năm phát sinh mới 7 điểm đen, đến nay đã xóa 7 điểm đen. Đồng thời, đã triển khai kế hoạch phối hợp xử lý, kiểm soát đối với 24 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Đến nay, 4 điểm chuyển biến tốt, 12 điểm có chuyển biến nhưng còn phức tạp và 8 điểm chưa có chuyển biến. Với kết quả đạt được như trên, cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn bảo đảm tốt, góp phần tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố sau đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn thành phố cũng còn một số tồn tại, như ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận tham gia giao thông chưa cao; số lượng phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục tăng trong khi hệ thống hạ tầng giao thông và vận tải hành khách công cộng chưa đáp ứng đủ; công tác triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân hiệu quả còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn còn xảy ra...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhằm tạo tiền đề thực hiện hiệu quả Chương trình công tác An toàn giao thông năm 2024, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT theo chủ đề An toàn giao thông năm 2024 "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; phát động và kêu gọi nhân dân tích cực hưởng ứng và thiết thực thực hiện các phong trào thi đua.

Để góp phần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, thành phố đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình giao thông mang tính cấp bách, góp phần vào việc kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Thành phố tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tổ chức, phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là trên các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực tổ chức các lễ hội xuân, các tuyến đường kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm (cảng hàng không, cảng biển, ga đường sắt, bến xe khách,...). Nâng cao năng lực, chất lượng và khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT; tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông.

QUỐC HÙNG