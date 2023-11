Năm 2023, Vùng Cảnh sát biển 4 tịch thu hơn 2,2 triệu lít dầu D.O không rõ nguồn gốc

Năm 2023, Vùng Cảnh sát biển 4 tịch thu hơn 2,2 triệu lít dầu D.O; 31.214kg phế liệu. Tổng số tiền thu từ xử phạt và bán tài sản tịch thu do vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Ngày 30-11, tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn được phân công quản lý; kịp thời tham mưu đề xuất, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống xảy ra; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đơn vị đã tổ chức 201 lượt tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống khai thác IUU... đi trên 70.000 hải lý bảo đảm an toàn; kiểm tra, tiếp nhận, xử phạt vi phạm hành chính 586 vụ/655 lượt tàu trong nước và 2 vụ/2 lượt tàu nước ngoài, tịch thu 2.215.484 lít dầu D.O "lậu"; 31.214 kg phế liệu. Tổng số tiền thu từ xử phạt và bán tài sản tịch thu do vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023, công bố quyết định và trao thưởng cho 24 tập thể, 180 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Đồng thời, phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng”.