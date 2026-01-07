Năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam ước tính trên 6.000 tỷ đồng

Ngày 7-1, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) công bố Tổng kết an ninh mạng khu vực người dùng cá nhân năm 2025. Đây là kết quả nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng do NCA thực hiện trực tuyến với sự tham gia của 60.300 người dùng cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Các hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025

Kết quả khảo sát cho thấy số nạn nhân của lừa đảo trực tuyến trong năm 2025 đã giảm rõ rệt so với năm 2024. Theo NCA, đây là chuyển biến rất tích cực.

Tuy nhiên, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của NCA nhấn mạnh, lừa đảo trực tuyến vẫn vô cùng phức tạp, người dùng cần tiếp tục nâng cao cảnh giác. Theo thống kê mới nhất từ Bộ Công an, trong 11 tháng của năm 2025, thiệt hại do tội phạm lừa đảo trực tuyến vẫn ở mức rất lớn, ước tính trên 6.000 tỷ đồng.

Theo khảo sát, hình thức mạo danh công an nổi lên là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025. Thủ đoạn lừa thông báo trúng thưởng, nhận quà để chiếm đoạt tiền đứng thứ 2 về độ phổ biến. Trong khi hình thức mời gọi đầu tư lợi nhuận cao giảm xuống vị trí thứ ba. Các loại lừa đảo khác như giả shipper hay kết bạn, giao lưu tình cảm tiếp tục đứng thứ tư và thứ năm, các hình thức này tồn tại khá dai dẳng, dù không phải là các chiêu trò mới.

Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, khiến người dùng vẫn khó phân biệt thật - giả

Một điểm vẫn đáng lo ngại là thói quen trình báo khi gặp lừa đảo của người dân chưa được cải thiện. Các chuyên gia nhận định đây là một trong những rào cản lớn trong công tác phòng, chống lừa đảo, bởi việc không trình báo khiến cơ quan chức năng thiếu dữ liệu để điều tra, xử lý và cảnh báo sớm cho cộng đồng.

Dự báo an ninh mạng 2026

Theo NCA, năm 2026, an ninh mạng đối với người dùng cá nhân được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức mới, trong đó nổi bật nhất là sự gia tăng về mức độ tinh vi của các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Các nhóm tội phạm mạng sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ Deepfake để tạo ra hình ảnh, video và giọng nói giả mạo có độ chân thực rất cao, khiến người dân rất khó phân biệt thật - giả nếu thiếu kỹ năng và thông tin cập nhật. Song song với đó, mã độc tấn công người dùng cá nhân vẫn sẽ là mối đe dọa phổ biến.

Dự báo 2026 sẽ gia tăng về mức độ tinh vi của các hình thức lừa đảo trực tuyến

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ ghi nhận những cải thiện trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân khi hàng loạt quy định pháp luật mới như Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng 2025 có hiệu lực. Các tổ chức, doanh nghiệp sẽ buộc phải nâng cao trách nhiệm, đầu tư cho an ninh mạng tương xứng với các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu người dùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng lượng dữ liệu cá nhân đã bị lộ từ trước vẫn sẽ bị các băng nhóm tội phạm khai thác để tiếp tục tấn công người dùng. Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, song song với hoàn thiện hành lang pháp lý và năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân, sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh mạng trong thời gian tới.

Trong năm 2025, hệ thống phòng chống lừa đảo nTrust của NCA cũng ghi nhận tới 62.952 loại mã độc mới trên điện thoại di động được phát hiện tại Việt Nam. Tình trạng lộ và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân tiếp tục phổ biến khi 88,05% người dùng phản ánh từng bị mời chào dịch vụ dù không có nhu cầu hay đăng ký nhận thông tin trước đó. Những con số này cho thấy nguy cơ mất an ninh mạng đối với người dùng cá nhân vẫn ở mức đáng lo ngại.

TRẦN BÌNH