Bkav là đối tác an ninh mạng uy tín toàn cầu của Microsoft

Microsoft chính thức công bố danh sách 9 nhà cung cấp phần mềm diệt virus uy tín dành cho hệ sinh thái Windows trên toàn cầu và Tập đoàn công nghệ Bkav góp mặt với vị thế là một thương hiệu an ninh mạng uy tín, được người dùng ưa chuộng, tin cậy…

Bkav với nhiều sản phẩm diệt Virus được người dùng tin dùng

Microsoft Defender Antivirus được tích hợp sẵn trong Windows để bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa căn bản. Tuy nhiên, nhằm tăng cường khả năng phòng vệ và đáp ứng nhu cầu bảo mật sâu hơn cho các máy tính công việc, Microsoft khuyến nghị danh sách các nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng uy tín có sản phẩm tương thích với Windows.

Danh sách khuyến nghị của Microsoft giúp người dùng nhận diện rõ đâu là phần mềm đạt chuẩn, được kiểm chứng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn tồn tại nhiều phần mềm giả mạo, không rõ nguồn gốc.

Ông Lê Tiến Thịnh, Giám đốc Sản phẩm an ninh mạng của Bkav, khẳng định: “Bkav tự hào là đại diện của năng lực trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu. Việc đáp ứng và vượt qua các tiêu chuẩn đánh giá khắt khe của Microsoft cho thấy sức mạnh công nghệ của Bkav trong khả năng phát hiện, phân tích và xử lý các mối đe dọa thực tế như virus, lừa đảo và mã độc tinh vi. BkavPro hiện là phần mềm diệt virus duy nhất của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế AV-TEST - tiêu chuẩn đánh giá uy tín hàng đầu thế giới, được hàng triệu người dùng tin tưởng lựa chọn”.

Trong hơn hai thập kỷ, Bkav liên tục phát triển các giải pháp an ninh mạng toàn diện, giúp cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp chủ động phòng vệ, phát hiện sớm và ngăn chặn nguy cơ bị tấn công. BkavPro, giải pháp diệt virus chủ lực của Tập đoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống giám sát thời gian thực để nhận diện dấu hiệu bất thường, bảo vệ người dùng trước lừa đảo, xâm nhập, ransomware (virus mã hóa dữ liệu) và các cuộc tấn công có chủ đích.

Việc Microsoft công bố Bkav trong danh sách các nhà cung cấp bảo mật uy tín toàn cầu, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong và nỗ lực không ngừng của Bkav trong hành trình đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới, đồng thời củng cố vai trò của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn cho hàng trăm triệu người dùng.

BÌNH LÂM