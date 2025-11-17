Thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng

Quang cảnh cuộc tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng (A05, Bộ Công an) cho biết, hiện nay, việc phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài là một trong ba nguy cơ trực tiếp đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Do đó, Nhà nước định hướng khuyến khích phát triển năng lực tự chủ về công nghệ an ninh mạng, nhất là trong sản xuất, kiểm định thiết bị số và dịch vụ mạng, ứng dụng mạng.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi phát biểu tại tọa đàm

PGS-TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và giáo dục trí tuệ mới tạo sinh, cho rằng về lâu dài, các sản phẩm tự chủ hết sức quan trọng. Bên cạnh việc tăng ngân sách, đào tạo nâng cao nhận thức an ninh mạng cho lãnh đạo các tập đoàn, công ty lớn, các tổ chức có dữ liệu nhạy cảm và đặc biệt là ngân hàng, cần có chính sách bắt buộc các tổ chức có chính sách an ninh mạng bao gồm cả kiến trúc an ninh mạng. Trong kiến trúc này, bất cứ giải pháp nào cũng cần phải có lớp phòng thủ nội địa. Dù chưa mạnh bằng giải pháp ngoại nhập, nhưng sẽ khắc phục được các điểm yếu của lớp phòng thủ nước ngoài.

Các đại biểu dự tọa đàm

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trần Quốc Chính, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC Cyber Security, cho rằng cần sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng an ninh mạng quốc gia. Cùng với luật, cần song hành ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN, QCVN) cho từng nhóm sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng. Điều này tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy, hoạt động kiểm định, thẩm định hệ thống trước khi đưa vào vận hành.

Ông Nguyễn Minh Đức tham luận tại tọa đàm

Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dịch vụ an ninh mạng, Giám đốc điều hành Công ty CyRadar, nhìn nhận Luật An ninh mạng 2025 không chỉ là công cụ bảo vệ chủ quyền số mà còn là động lực kinh tế cho doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam.

Dự luật đưa ra chính sách ưu tiên sử dụng sản phẩm – dịch vụ trong nước, xác lập an ninh mạng là ngành công nghiệp chiến lược và định hướng thị trường cho doanh nghiệp trong nước. Đồng thời quy định kinh phí dành cho bảo vệ an ninh mạng tại các cơ quan nhà nước tối thiểu phải đạt 10% tổng kinh phí các đề án công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, dự luật cũng tạo điều kiện khuyến khích nghiên cứu – phát triển (R&D), nâng cao năng lực tự chủ từ sản xuất sản phẩm, giải pháp đến cung cấp dịch vụ, hướng tới xây dựng cộng đồng an ninh mạng Việt Nam lớn mạnh, sáng tạo và tự chủ hơn.

Ông Vũ Ngọc Sơn phát biểu tại tọa đàm

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế NCA, dự thảo Luật An ninh mạng 2025 là một bước tiến lớn của Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống pháp lý bảo vệ không gian mạng - một không gian ngày càng có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Dự luật khi được thông qua sẽ tạo ra khung pháp lý hiện đại, thống nhất, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và xu hướng quốc tế, từ đó, nâng cao năng lực phòng thủ, đảm bảo an ninh dữ liệu và chủ quyền số trước các mối đe dọa mạng; giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, thúc đẩy tự chủ công nghệ an ninh mạng quốc gia; mở đường cho hệ sinh thái và ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

TRẦN BÌNH