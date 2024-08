Năm 2030, Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định nêu rõ mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á; dẫn đầu về KH-CN và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái được bảo vệ...

Mục tiêu cụ thể về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 15.800 USD. Dân số đến năm 2030 đạt 4,04 triệu người…

Để đạt được các mục tiêu trên, quy hoạch đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá phát triển. Trong đó, hàng đầu là nhiệm vụ liên kết hợp tác phát triển vùng.

Quy hoạch nêu rõ Bình Dương cần phối hợp các chương trình phát triển của quốc gia, của vùng Đông Nam bộ và các địa phương lân cận thực hiện mở rộng các kết nối về giao thông, đặc biệt là các kết nối tới cảng biển (Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ), cảng hàng không quốc tế (Tân Sơn Nhất, Long Thành), cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài - Tây Ninh, Hoa Lư - Bình Phước); kết nối về KH-CN và nguồn nhân lực để tạo động lực chuyển đổi hệ sinh thái phát triển kiểu mới, kết nối về không gian phát triển không gian động lực phía Nam, hợp tác phát triển các hành lang đô thị sinh thái dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai.

Quy hoạch cũng xác định phát triển Bình Dương xanh, xanh hóa nền kinh tế (sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, giao thông xanh, hạ tầng xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh, môi trường...) nhờ sự dẫn dắt của KH-CN, từ đó tạo dựng một nền kinh tế hài hòa giữa con người với tự nhiên và xã hội; phát triển không gian đô thị xanh, hạ tầng xanh đẹp và hấp dẫn trở thành hình ảnh đặc trưng của đô thị Bình Dương.

Về phát triển các không gian động lực, quy hoạch nêu rõ sẽ phân vùng phát triển toàn tỉnh thành 3 khu vực không gian động lực, trong đó đưa Thuận An, Dĩ An trở thành đô thị hiện đại, chất lượng sống cao; bảo tồn và phát triển các hành lang sinh thái sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Thị Tính… tăng độ phủ xanh, phát triển năng lượng tái tạo; phát triển các khu đô thị, dịch vụ mới tại Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, tạo dư địa để từng bước tái phát triển khu vực đô thị hiện hữu, dịch chuyển các hoạt động logistics vùng lên khu vực dọc Vành đai 4 - vùng TPHCM...

PHAN THẢO