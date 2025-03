Nạn trộm sâm Ngọc Linh hoành hành

"Sâm tặc" hoành hành

Ông Huỳnh Ngọc Đài (thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, ông trồng hơn 2.000 gốc sâm Ngọc Linh từ 6 đến 8 năm tuổi nhưng đầu năm nay lợi dụng tình hình mưa dông và sương mù kẻ trộm bứng hết 850 gốc, thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Theo ông Đài, kẻ trộm rất rành địa hình, biết khu nào có sâm lớn tuổi để trộm hàng loạt.

"Tôi đã trình báo công an nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Tình trạng mất sâm ở các nhóm hộ xảy ra cứ mỗi tháng 1 vụ, thường vào những hôm trời mưa hoặc sương mù nên camera không thể ghi hình rõ mặt", ông Đài cho biết.

Cùng cảnh ngộ, ông Trần Xuân Hiệp (đại diện cho một nhóm hộ trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bức xúc: Nhóm trồng khoảng 1.000 gốc thì tháng 2 vừa rồi bị trộm mất khoảng 600 gốc đã được 6 tuổi, thiệt hại khoảng gần 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Cường, Giám đốc Công ty CP Trồng trọt và Chế biến dược liệu Quảng Nam cho biết, tháng 12-2024, công ty ông bị kẻ trộm đột nhập vào vườn sâm lấy 700 gốc sâm loại 4 tuổi, thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.

Theo các hộ dân, vùng trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) là khu vực giáp ranh với tỉnh Kon Tum nên chưa có điện lưới quốc gia, điện mặt trời không thể lắp được vì sương mù. Đến nay đã ghi nhận hơn 10 vụ trộm khiến các hộ trồng sâm thiệt hại nặng.

Vườn trồng sâm Ngọc Linh của trạm dược liệu tỉnh Quảng Nam bị trộm nhiều lần đột nhập. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ảnh hưởng môi trường đầu tư

Trao đổi với PV SGGP, ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, cho biết, tình trạng mất trộm là nỗi lo thường trực của các hộ trồng sâm ở Nam Trà My. Trước đây, các vụ mất trộm sâm ở đỉnh Ngọc Linh (xã Trà Linh) công an bắt được vì nơi đây gần khu vực nhà dân. Tuy nhiên, vùng trồng sâm ở Trà Cang, Trà Nam (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) chưa bắt được vì khu vực này giáp ranh với tỉnh Kon Tum nên rất khó kiểm soát. Từ tháng 11-2024 đến nay đã mất trộm sâm hơn 4.000 gốc, thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng.

"Điều lo lắng nhất là nạn trộm sâm làm ảnh hưởng nặng nề đến môi trường đầu tư vì ngày 28-2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam, trong đó xác định sâm Ngọc Linh là cây chủ lực. Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư lớn đang chuẩn bị đầu tư vào trồng sâm và dược liệu tại Nam Trà My", ông Nguyễn Đức Lực băn khoăn.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, tình trạng trộm sâm diễn biến phức tạp vì sâm có giá rất cao. Nhiều vụ sau khi điều tra phát hiện kẻ trộm là dân địa phương do thông hiểu địa hình khu vực trồng. Có trường hợp chính họ hàng của các chủ vườn sâm là người trộm. “Do khu vực quá rộng lớn nên lực lượng chức năng khó theo dõi hết được. Khu vực trồng sâm là rừng già, các đối tượng trốn trong bụi rậm cả ngày để lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp”, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My chia sẻ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã có chỉ thị liên quan đến công tác quản lý sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Tỉnh cũng yêu cầu công an địa phương tăng cường công tác điều tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng trộm cắp sâm Ngọc Linh, tăng lực lượng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự vùng trồng sâm.

Nạn trộm sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã diễn ra nhiều năm. Sau khi điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng mà chủ yếu là người sinh sống tại vùng trồng sâm. Cuối tháng 11-2024, Công an huyện Nam Trà My đã bắt giữ Hồ Thanh Đức (sinh năm 2003) và 2 thiếu niên cùng trú tại thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My trộm hơn 200 gốc sâm của một nhóm hộ trồng sâm trên địa bàn huyện.

NGUYÊN KHÔI - NGUYỄN CƯỜNG