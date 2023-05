Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân xã đảo duy nhất của TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, huyện Cần Giờ chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã đảo Thạnh An, sớm thu ngắn khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của người dân so với mức bình quân chung của huyện, để người dân xã đảo cảm nhận gần gũi với đất liền.

Ngày 17-5, UBND huyện Cần Giờ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên cù lao Phú Lợi, xã đảo Thạnh An.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ; cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và các sở - ban - ngành TPHCM.

Diện mạo mới trên xã đảo

Trước sự đổi mới, khang trang và hiện đại hơn với nhiều dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ), ông Nguyễn Văn Tân (tổ 20 ấp Thạnh Hòa) phấn khởi chia sẻ, thời gian qua, xã đảo Thạnh An luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều mặt của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện Cần Giờ và các đơn vị, mạnh thường quân đã giúp cho xã có được nhiều công trình hết sức thiết thực và ý nghĩa nhằm phục vụ đời sống, tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, người dân xã Thạnh An rất vui mừng khi diện mạo của xã đổi thay, khang trang, hiện đại hơn với nhiều công trình, dự án thiết thực như: ngầm hóa hệ thống điện, chiếu sáng, viễn thông, nhựa hóa tuyến đường trung tâm xã, công trình cấp nước.

Ông Nguyễn Văn Tân và bà con xã đảo bày tỏ sẽ cùng với chính quyền địa phương chung tay gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị để các công trình nêu trên được sử dụng ổn định lâu dài, góp phần xây dựng xã đảo Thạnh An ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển.

Cách đây gần 1 năm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đến xã đảo Thạnh An khảo sát việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và tổ chức xây dựng Đảng.

Trước những khó khăn của xã đảo Thạnh An, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo tập trung nguồn lực cho địa phương có điều kiện tốt nhất để từng bước thu ngắn khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của người dân trên xã đảo; chăm lo đời sống tinh thần, chăm lo sức khỏe, phát triển giáo dục. Cùng với đó, xây dựng xã đảo Thạnh An phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và đặc thù.

Đến nay, các công trình hạ tầng kỹ thuật trên đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân xã đảo. Qua đó, giúp cho diện mạo của xã khang trang, sạch đẹp, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Các hoạt động khác ở lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục cũng đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, hỗ trợ đầu tư, mua sắm trang thiết bị hiện đại, chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân xã đảo.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Trương Tiến Triển chia sẻ, đến nay đã có 5 công trình hạ tầng kỹ thuật trên cù lao Phú Lợi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đó là công trình ngầm hóa hệ thống lưới điện; công trình hệ thống cấp nước; công trình ngầm hóa hệ thống viễn thông; công trình ngầm hóa hệ thống chiếu sáng; công trình nhựa hóa tuyến đường trục chính trên Cù lao Phú Lợi.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật nói trên sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mang lại diện mạo mới cho trung tâm xã đảo. Qua đó, giúp giao thông thông thoáng hơn, an toàn, thuận lợi hơn trong vận hành quản lý và sử hệ thống cung cấp và sử dụng điện, chiếu sáng, viễn thông.

Đồng thời góp phần chỉnh trang, cải thiện mỹ quan đô thị trên địa bàn trung tâm xã đảo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn xã đảo Thạnh An.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân xã đảo

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm vui khi các công trình hạ tầng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đồng chí cũng lưu ý, các công trình vừa mới hoàn thành chỉ là bước đầu, đóng góp một phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân xã đảo.

Vì vậy, thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung giải pháp đồng bộ xây dựng xã đảo Thạnh An vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh gắn với bảo vệ môi trường biển, từng bước xây dựng xã đảo Thạnh An thành xã đảo xanh, du lịch sinh thái, thân thiện môi trường.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã đảo, sớm thu ngắn khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của người dân so với mức bình quân chung của huyện Cần Giờ, để người dân xã đảo cảm nhận gần gũi với đất liền.

Bên cạnh đó, quan tâm động viên tinh thần và chăm lo chế độ, chính sách, điều kiện, phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên ở xã, ấp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu, cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa với nhiệm vụ xây dựng và phát triển xã, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đồng thời, tạo điều kiện, động viên nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương xã đảo ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đảo Thạnh An phát huy truyền thống chịu thương, chịu khó, luôn vượt qua khó khăn, thử thách vươn lên trong cuộc sống; kiên cường bám biển, bám đảo góp phần gìn giữ biên cương Tổ quốc.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết, trong những năm qua, huyện Cần Giờ luôn được lãnh đạo TPHCM quan tâm, đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong quá trình xây dựng và phát triển. Năm 2021, huyện được công nhận là huyện nông thôn mới, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, xã Thạnh An được công nhận là xã đảo.

Vừa qua, Thành ủy TPHCM đã ban hành Nghị quyết 12 về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030. Tới đây, UBND TPHCM sẽ phê duyệt dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn đảm bảo quốc phòng – an ninh xã đảo Thạnh An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

"Có thể nói, huyện và đặc biệt là xã đảo Thạnh An đã được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển trong thời gian tới", Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết và nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị huyện Cần Giờ sẽ ra sức phấn đấu, nỗ lực tối đa hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ đề ra, không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, năng động, sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động để vươn tới những thành tích cao hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.