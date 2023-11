Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Tại cuộc họp báo quốc tế, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đồng chủ trì, để thông báo về kết quả hội đàm cấp cao, Thủ tướng Kishida Fumio đã thông tin cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rất thành công. Hai bên đã trao đổi về định hướng quan hệ Nhật Bản - Việt Nam trong tương lai và đồng ý nâng cấp quan hệ hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi thống nhất cùng ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, đáp ứng lợi ích của hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới”.

Hai bên cũng thống nhất những phương hướng lớn, chủ đạo của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ cùng xúc tiến hợp tác trong 4 lĩnh vực. Về chính trị, quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao hàng năm; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại hợp tác đã có và thiết lập cơ chế hợp tác mới; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất, hiệu quả. Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Kishida Fumio cho rằng Việt Nam là đối tác cần thiết của Nhật Bản để hướng tới thực hiện Sáng kiến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” tự do, rộng mở.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế; thúc đẩy hợp tác đảm bảo an ninh kinh tế; mở rộng hợp tác các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao đóng góp tích cực của viện trợ phát triển chính thức Nhật Bản (ODA) và việc Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ... trong đó có giảm phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2050.

Về kết nối nguồn nhân lực, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định: “Nguồn nhân lực Việt Nam là sự hiện diện không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản”; đồng thời cho hay hai nước sẽ mở rộng giao lưu thế hệ trẻ...

Về hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, hai bên khẳng định sự cần thiết của việc duy trì trật tự quốc tế tự do và rộng mở trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông...

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide, các thành viên chủ chốt của Ban lãnh đạo liên minh và một số nghị sĩ trong Ban lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Tham dự cuộc tiếp, còn có lãnh đạo một số địa phương, tổ chức kinh tế Nhật Bản.