Nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi vượt 38 độ C

Ngày 6-5, nắng nóng xuất hiện trên cả ba miền, trong đó Bắc bộ và Trung bộ ghi nhận nền nhiệt cao nhất từ 35-38 độ C, một số nơi vượt 38 độ C.

Cơn mưa dông sáng nay 6-5 ở TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng diện rộng bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Các điểm có nhiệt độ cao như Sơn Hà (Phú Yên) 37,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,3 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 37,2 độ C. Riêng khu vực Bắc bộ, nắng nóng còn ở mức cục bộ, nhưng từ ngày 8-5 sẽ mở rộng ra nhiều nơi, dự kiến đạt đỉnh vào ngày 9-5, sau đó mới giảm dần.

Tại TPHCM và Nam bộ, hình thái thời tiết là mưa nắng đan xen, tuy nhiên nắng nóng vẫn chiếm ưu thế. Chiều 6-5, nhiệt độ tại TPHCM lên đến 34-36 độ C, có nơi cao hơn. Chỉ số tia UV duy trì ở mức rất cao (cấp 9-10) từ 11 giờ đến 14 giờ, gây nguy cơ tổn thương da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Cơ quan khí tượng dự báo, tối cùng ngày, một số khu vực ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Ban đêm trời ít mây, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26-27 độ C.

Các chuyên gia thời tiết khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm giữa trưa, bổ sung nước và che chắn cẩn thận khi tiếp xúc với nắng để phòng ngừa nguy cơ sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến tia cực tím.

PHÚC HẬU