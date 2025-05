Xác minh người phụ nữ bị chồng, mẹ chồng bạo hành phải nhập viện

Ngày 6-5, trao đổi với báo chí, bà S. (ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đã trình báo Công an xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) việc con gái của mình bị chồng, cùng mẹ chồng bạo hành phải nhập viện.