Công an mời đối tượng chặn ô tô giữa đường đến làm việc

Liên quan video clip ghi cảnh một đối tượng chặn xe ô tô giữa đường, bẻ cần gạt mưa, đập kính chiếu hậu, chiều 6-5, Công an TP Cần Thơ đã mời đối tượng đến làm việc.

Cán bộ công an làm việc với Phạm Việt Hà, đối tượng chạy xe máy chặn đầu xe ô tô

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu ô tô lưu thông cùng chiều. Người này lớn tiếng chửi bới, bẻ cần gạt mưa, đập kính chiếu hậu xe ô tô.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một người dân đến can ngăn.

Được biết, sự việc diễn ra trên đường Ba Tháng Hai (3-2, thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), gây bức xúc cho nhiều người đi đường và đoạn clip nhận nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Đối tượng Hà, ảnh từ clip

Tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an phường Hưng Lợi nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng, xử lý, giải quyết vụ việc.

Trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định và kêu gọi đối tượng ra trình diện, đồng thời mời bị hại đến để cung cấp thông tin, làm việc.

Chiều cùng ngày, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an phường Hưng Lợi làm việc với Phạm Việt Hà (sinh năm 1978, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Bước đầu, Hà khai, vào khoảng 15 giờ ngày 5-5, Hà điều khiển xe máy BKS 63B5-29274 đi công việc. Khi đến đường 3-2, Hà bật xi-nhan để qua đường thì có xe ô tô 7 chỗ bóp kèn, không cho xe của Hà qua. Bực tức, Hà chạy lên chặn đầu xe để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Hà bẻ gạt mưa và xô kính chiếu hậu của xe ô tô. Sự việc dừng lại khi có một người dân ra căn ngăn.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, răn đe những đối tượng manh động, có hành vi côn đồ khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

VĨNH TƯỜNG