Nắng nóng lan rộng từ Nam bộ ra Trung bộ

Cập nhật đến chiều 26-3, cơ quan khí tượng của Việt Nam thông tin, nhiều nơi ở Đông Nam bộ và Bắc Trung bộ đã có nắng nóng. Dự báo ngày mai, nhiệt độ có thể đạt tới 37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 26-3, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế đã ghi nhận nắng nóng cục bộ với nhiệt độ vào buổi trưa vượt 35-36 độ C, độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55-65%.

Dự báo, trong 2 ngày 27 và 28-3, khu vực này sẽ tiếp tục trải qua tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất là 50-60%.

Miền Đông Nam bộ cũng vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 50-55%. Khu vực Tây Bắc của Bắc bộ cũng có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết: “Nắng nóng tại khu vực từ Nghệ An đến Huế sẽ kết thúc vào ngày 29-3, trong khi tại miền Đông Nam bộ, nắng nóng có thể kéo dài đến hết ngày 29-3”.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cũng như nguy cơ cháy rừng. Nhiệt độ cao có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu dài. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2-4 độ C, đặc biệt ở những khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Tin liên quan Đông Nam bộ nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C

VĂN PHÚC