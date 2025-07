Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả nước

Từ 16 giờ hôm nay, 28-7, thủy điện Thác Bà (tỉnh Lào Cai) mở 2 cửa xả mặt để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Xả nước thủy điện đảm bảo an toàn hồ chứa. Ảnh minh họa

Chiều 28-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát đi công điện khẩn yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt (số 1 và số 3) từ 16 giờ cùng ngày để đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình 56m, đảm bảo an toàn công trình theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Trong công điện do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký, bộ nêu lý do đồng loạt mở cửa xả nước là do sáng nay, 28-7, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà đạt 56,21m, lưu lượng nước về hồ ở mức 490m³/giây. Tổng lượng nước xả về hạ du là 413m³/giây.

Cùng với vận hành 2 cửa xả nước, thủy điện Thác Bà được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng nước, tình hình thượng và hạ lưu để báo cáo kịp thời về Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Sau khi có công điện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ở hạ du thủy điện Thác Bà thông báo nhanh đến người dân, chính quyền địa phương, cơ sở nuôi trồng thủy sản, vận tải thủy, các công trình ven sông… để chủ động phòng tránh rủi ro do xả nước; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du trong quá trình vận hành hồ chứa Thác Bà.

PHÚC HẬU