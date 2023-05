New World Phu Quoc Resort và công thức thành công “Relationship Hospitality”

Hai năm hoạt động, 17 giải thưởng Quốc tế được trao, giữ vị trí số 1 tại Phú Quốc trên TripAdvisor, thành công của khu nghỉ dưỡng non trẻ nhất trong hệ thống các resort do Sun Group kiến tạo có được là do đâu?