New York tăng cường an ninh hệ thống tàu điện ngầm

Ngày 7-3, Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết sẽ triển khai 750 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia của bang để giúp cảnh sát thành phố New York duy trì an ninh tại các ga đông đúc nhất trong hệ thống tàu điện ngầm rộng lớn của thành phố.

250 sĩ quan khác từ cảnh sát bang New York và cảnh sát Cơ quan giao thông đô thị do nhà nước kiểm soát cũng sẽ tham gia nỗ lực mà bà Hochul cho biết là nhằm ngăn chặn tội phạm. Theo bà, việc tăng cường an ninh này để đối phó với các cuộc tấn công gần đây nhằm vào người sử dụng và nhân viên tàu điện ngầm.

Theo dữ liệu của cảnh sát, tội phạm trên tàu điện ngầm ở thành phố New York đã giảm khoảng 15% trong tháng 2 so với cùng tháng năm 2023. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết đã cử thêm khoảng 1.000 cảnh sát thành phố đảm bảo an ninh trong tháng 2, sau khi các vụ hành hung và trộm cắp gia tăng.

Vệ binh quốc gia tuần tra ga tàu điện ngầm ở New York. Ảnh: REUTERS

Tuần trước, một kẻ không rõ danh tính đã dùng hung khí gây trọng thương nhân viên soát vé tàu điện ngầm. Đây là một trong nhiều vụ hành hung nhân viên tàu điện ngầm trong thời gian gần đây, khiến liên đoàn lao động phẫn nộ, dẫn đến gián đoạn dịch vụ do nhân viên tàu điện ngầm ngừng làm việc để nộp đơn khiếu nại về an toàn.

KHÁNH MINH