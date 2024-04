Ngăn chặn hoạt động chống phá của các đối tượng lợi dụng các ngày lễ lớn

Ngày 2-4, Bộ Công an tổ chức phiên họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức và bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Quang cảnh buổi làm việc

Hiện nay, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng thể đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó, đã xác định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, các mặt công tác trọng tâm, phân công nhiệm vụ cho công an các đơn vị, địa phương, trọng tâm là Công an tỉnh Điện Biên và các địa phương lân cận.

Đồng thời, đã thành lập Tiểu ban ANTT; Tiểu ban Tổ chức diễu binh, diễu hành; tham gia Ban Chỉ đạo hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tích cực tham gia các hoạt động trong lễ kỷ niệm gồm: Tổ chức chương trình nghệ thuật, nhạc lễ, trống hội; các hoạt động an sinh, xã hội từ thiện theo Thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn công an nhân dân triển khai các hoạt động xã hội tình nghĩa, an sinh xã hội, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.

Đến nay, các đơn vị, địa phương đã xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ để triển khai thực hiện; tình hình ANTT ở địa bàn tỉnh Điện Biên cơ bản ổn định, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn để tổ chức lễ kỷ niệm.

Tại phiên họp này, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị các đơn vị rà soát nội dung các phần việc, hoàn thiện các kế hoạch đảm bảo ANTT. Các cục nghiệp vụ căn cứ nhu cầu thực tế hoàn thành việc kiểm tra khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất tổ chức lễ kỷ niệm để hoàn thiện các kế hoạch.

Sẵn sàng các phương án tăng cường, hỗ trợ cho công an địa phương bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm; tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động chống phá của các đối tượng, tăng cường đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực.

Tổ chức tấn công, trấn áp hoạt động của các loại tội phạm, nhất là số đối tượng hình sự nguy hiểm, các băng ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động ở địa bàn tỉnh Điện Biên và các địa phương giáp ranh.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, lễ hội diễn ra rất đông người, cần chú ý phân tuyến, phân đường, đặc biệt từ những ngày cao điểm cuối tháng 4 đến ngày lễ hội. Cần nắm chắc tình hình, dự kiến, dự báo các tình huống có thể xảy ra để có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ kỷ niệm, người dân và du khách.

ĐỖ TRUNG