Ban Bí thư Trung ương Đảng luôn quan tâm, ủng hộ để Điện Biên nâng cao vị thế

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian vừa qua, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông; có nhiều sáng kiến phát triển du lịch để khai thác tốt lợi thế, tiềm năng từ chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị Điện Biên cần tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo nhiều hơn qua từng năm, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng nhấn mạnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng luôn dành sự quan tâm, ủng hộ để Điện Biên tiếp tục nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh Điện Biên trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đánh giá cao hoạt động tòa án, chất lượng xét xử tốt; công tác giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, không có vụ án nào để quá hạn theo luật định. Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, tại buổi làm việc, theo báo cáo của Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên, trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, địa phương này đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trong năm 2023 và quý 1 - năm 2024, tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên đã thụ lý 3.482 vụ, việc; đã giải quyết 3.024 vụ, việc. Trong đó đã phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đối với 6 vụ án, vụ việc.

Công tác kiểm tra nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh các sai sót của thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên; việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung cải cách hành chính, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công.

Chú trọng công tác an sinh xã hội. Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt tập trung công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

