Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngày tết: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm

Chính thức hoạt động vào đúng thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM được người dân đặt nhiều kỳ vọng sẽ kiểm soát bài bản hơn vấn đề ATTP. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM (ảnh), cho biết, sở không phải “cây đũa thần” khiến các cơ sở “sợ”, nhưng sẽ làm nghiêm túc để từng bước nâng cao ý thức sản xuất và tiêu thụ thực phẩm của tất cả mọi người.

Thành lập nhiều đoàn kiểm tra trong dịp tết

PHÓNG VIÊN: Thưa bà, thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề, công tác đảm bảo ATTP cho người dân thành phố được đơn vị thực hiện như thế nào?

Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN: Không phải đợi đến gần tết, Sở ATTP TPHCM mới tiến hành thanh tra, kiểm tra. Ngay từ cuối năm 2023, chúng tôi đã thành lập các đoàn đi kiểm tra các kho chứa nguyên liệu, bởi đó là thời điểm các cơ sở tập trung sản xuất, chế biến hàng hóa phục vụ dịp tết. Từ đầu năm 2024, chúng tôi tập trung kiểm tra ở các khâu phân phối cung ứng hàng hóa. Vào ngày 26-1 tới đây, Sở ATTP TPHCM sẽ thành lập đoàn kiểm tra khảo sát công tác đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại chợ Bình Tây và các chợ đầu mối cung ứng nông sản, thực phẩm trên địa bàn.

Sở ATTP TPHCM đã thành lập 11 đoàn kiểm tra, ngoài ra còn có các đoàn của các quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung kiểm tra các mặt hàng tết được người dân tiêu thụ nhiều. Bên cạnh đó, sở yêu cầu UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý; tổ chức, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm ở cả thời điểm trước, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024.

Nội dung thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào những gì?

Các đoàn thanh tra, kiểm tra của sở sẽ tập trung kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng, việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm, điều kiện sản xuất thực phẩm và quảng cáo thực phẩm... Qua đó, phát hiện sớm các hành vi vi phạm về ATTP, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật. Sở sẽ mạnh tay hơn trong việc đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra đề nghị truy tố trước pháp luật những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng, tái diễn. Đồng thời công khai các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng.

Hiện hàng hóa cung ứng tết rất đa dạng, đầy đủ, không nên tích trữ. Cần mua hàng hóa, thực phẩm ở nơi có rõ nguồn gốc xuất xứ, mua vừa đúng, vừa đủ và nên có sự cân bằng bởi nhà nào cũng có tủ lạnh để dự trữ, chưa kể việc các chợ, siêu thị bán đến 30 Tết và mở cửa từ sớm. Hạn chế mua, trữ và sử dụng nhiều rượu bia; nếu có mua thì nên mua rượu có nhãn mác rõ ràng, địa chỉ uy tín và uống có chừng mực Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN

Nhiều thách thức trong quản lý

Theo bà, hiện công tác quản lý ATTP trên địa bàn thành phố đã bài bản hơn chưa và người dân đã hài lòng hơn với vấn đề ATTP?

Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM, số vụ ngộ độc tập thể giảm hẳn, chuỗi thực phẩm sạch, an toàn ngày càng được mở rộng. Số lượng mẫu lấy để giám sát nguy cơ ngày càng tăng nhưng số vụ vi phạm ngày càng giảm. Điều đó cho thấy, tình hình ATTP của thành phố có cải thiện nhưng còn rất nhiều việc phải làm; bởi TPHCM có đặc thù tiêu thụ các sản phẩm nông sản thực phẩm tươi sống chủ yếu từ các tỉnh, thành phố lân cận. Ngoài ra, việc sử dụng hóa chất công nghiệp thay thế cho hóa chất phụ gia đủ tiêu chuẩn thực phẩm để tiết kiệm chi phí cũng tạo ra nguy cơ về mất ATTP.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn hiện nay trong quản lý ATTP lại bắt nguồn từ ý thức của người dân, nếu không nói là người dân đang tiếp tay cho thực phẩm bẩn. Người dân lúc nào cũng muốn có thực phẩm an toàn nhưng hành động còn nhiều hạn chế, chưa hiểu biết kỹ, chưa ý thức được mối nguy hiểm khi sử dụng thực phẩm mất an toàn. Có thể nói, do điều kiện kinh tế khó khăn, họ tạm hài lòng với thực phẩm trôi nổi, vỉa hè, thực phẩm buôn bán online… vì những thực phẩm đó không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nên tiết kiệm chi phí và rẻ hơn.

Thời gian tới, Sở ATTP TPHCM sẽ làm gì để đảm bảo ATTP cho người dân thành phố?

Sở sẽ cố gắng đẩy mạnh thanh tra đột xuất, thanh tra theo thông tin phản ánh của người dân, báo đài. Bởi chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất thực phẩm luôn luôn trong tâm thế “thanh tra có thể đến bất cứ lúc nào”. Như vậy họ mới sợ, không dám vi phạm. Cùng với đó, sở sẽ thường xuyên đẩy mạnh công tác thanh tra theo chuyên đề, như: sử dụng phụ gia, quản lý thực phẩm chức năng, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt hoặc ngộ độc thực phẩm nguy hiểm. Đồng thời đẩy mạnh hơn việc hợp tác với các đơn vị để truy xuất nguồn gốc thực phẩm, mở rộng công tác kiểm soát ATTP tại các hệ thống phân phối.

Ông NGUYỄN THANH PHONG, Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế): Thay đổi ý thức của người sản xuất và kinh doanh Chúng tôi đề nghị các đoàn kiểm tra nếu phát hiện các cá nhân, cơ sở vi phạm ATTP phải xử lý nghiêm, đồng thời công khai ngay trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, người dân cần kiên quyết nói “không” với thực phẩm bẩn, nâng cao ý thức đấu tranh tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm. Quan trọng hơn hết là phải làm thay đổi được ý thức của chính những người sản xuất và kinh doanh thực phẩm.



Bác sĩ CK2 ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam: Lưu ý khi mua giỏ quà tết Những năm qua, xu hướng tặng giỏ quà gói sẵn đẹp mắt đã đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người tiêu dùng, nhất là dịp cuối năm. Khi nhu cầu mua sắm tăng cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng, nhiều người bán hàng đã cố tình đưa vào giỏ quà tết những mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Xen lẫn trong những hàng nhập khẩu có thương hiệu, nhiều người tiêu dùng vẫn phát hiện ra những hộp bánh, kẹo có thương hiệu gần giống với các thương hiệu nổi tiếng nhưng giá thành khá thấp, không có địa chỉ sản xuất cụ thể nên không thể kiểm chứng được chất lượng. Nếu người tiêu dùng sử dụng rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Các loại kẹo, mứt, trà, rau câu, hạt dưa... trong giỏ quà hầu hết được đựng trong những hộp nhựa gắn dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, nhưng không hề có thông tin đơn vị sản xuất, hạn dùng. Việc mua phải những giỏ quà tết xen lẫn hàng kém chất lượng càng dễ gặp hơn nữa nếu mua qua mạng, bởi không ai muốn xé bỏ bao gói để kiểm tra hàng. Vì vậy, để có một mùa tết an toàn, trọn vẹn cho người thân và chính chúng ta, chỉ nên mua hàng ở những nơi thật uy tín, tốt nhất nên tự tay chọn lựa từng món quà và nhờ người bán bao gói lại.

