Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Củ Chi thông báo thanh lý tài sản thế chấp

Ngân hàng BIDV Củ Chi thông báo về việc đang phối hợp với khách hàng bán tài sản thế chấp như sau:

1/ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 82, địa chỉ: Xã Tân An Hội, TPHCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 01485938, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CN9909 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 19 cấp ngày 13/10/2025.

Thông tin thửa đất:

- Thửa đất số 28; tờ bản đồ số 82,................................ - Diện tích: 1.920,3 m2,

- Loại đất: Đất ở tại nông thôn 25,0 m2; Đất trồng cây lâu năm 1.895,3 m2,

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 01/08/2045,

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng,

- Địa chỉ: Xã Tân An Hội, TPHCM.

Thông tin tài sản gắn liền với đất: -/-

Giá bán dự kiến: Giá thỏa thuận

2/ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 651, tờ bản đồ số 82, địa chỉ: Xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 01485940, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CN9908 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 19 cấp ngày 13/10/2025.

Thông tin thửa đất:

- Thửa đất số 651; tờ bản đồ số 82,................................ - Diện tích: 275,0 m2,

- Loại đất: Đất ở tại nông thôn,

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài,

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng,

- Địa chỉ: Xã Tân An Hội, TPHCM.

Thông tin tài sản gắn liền với đất:

- Tên tài sản: Nhà ở riêng lẻ, ............................- Diện tích sử dụng: 411,0 m2,

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng, ................................- Thời hạn sở hữu: -/-.

Giá bán dự kiến: Giá thỏa thuận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/12/2025.

Phương thức: Mua bán thỏa thuận

Thông tin liên hệ: BIDV Củ Chi – Địa chỉ: Số 136 Tỉnh lộ 8, Xã Tân An Hội, TP.HCM.

Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:

- Ông Mai Hoàng Vũ - Trưởng phòng

- SĐT: 0942202528

Trân trọng thông báo!

