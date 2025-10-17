Thông báo mất giấy tờ

Thông tin kinh tế

Ông Tsai, Chih - Wen, năm sinh: 1974, Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan), hộ chiếu số: 360596611 có mất 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 763938 ngày 21/11/2023, số vào số cấp GCN: VP15804 cấp cho Căn hộ chung cư số A.11-08 Khu nhà ở TMDV Cao tầng Lê Phong Bình Dương tại thửa đất số 489, tờ bản đồ 302 phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là tờ bản đồ 67 phường Lái Thiêu, TPHCM).

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không tìm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên hoặc không ai tranh chấp, khiếu nại thì ông Tsai, Chih – Wen sẽ làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.

Từ khóa

Tsai Wen Lái Thiêu GCN Năm sinh Quyền sở hữu Sổ đỏ Thuận An Hộ chiếu Căn hộ chung cư mất giấy tờ Chih - Wen

