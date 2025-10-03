Thông tin kinh tế

Công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam) thông báo chào giá

Căn cứ vào tình trạng sử dụng thiết bị máy móc của Công ty TNHH điện tử Foster (Việt Nam) hiện nay;
Chúng tôi xin thông báo chào bán một số thiết bị đã qua sử dụng như sau:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

Địa chỉ: Số 20, Đường 5, KCN VSIP II, P. Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0274 3635 050 -168

ĐTDĐ: 0937875198 gặp anh Phùng Thiết Quyên (Phòng Hành chính).

- Thời gian vào nhà máy Foster khảo sát thiết bị và gửi báo giá: Từ ngày 02 tháng 10 năm 2025 đến 16g00 ngày 04 tháng 10 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn !

