Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức công bố thông tin về Dự án Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) - Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước tại xã Ngãi Giao, TPHCM đến các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về Nhà ở xã hội theo quy định và có nhu cầu mua Nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở Xã hội (giai đoạn 1) - Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

3. Địa điểm xây dựng: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TPHCM (địa chỉ cũ: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Phòng Kinh doanh

- Địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức: đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TPHCM (địa chỉ cũ: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

+ Văn phòng Ban Đô thị: căn LH3-09, Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TPHCM (địa chỉ cũ: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

- Điện thoại: 0789 88 95 88 – 0389 33 66 88

- Ngày làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

- Sáng: Từ 8g00 đến 11g30.

- Chiều: Từ 13g00 đến 16g00

5. Quy mô dự án: Gồm 03 Block Nhà ở xã hội với 210 căn hộ và nhà xe 02 bánh, các công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng, cửa hàng tiện ích,...

6. Tổng số lượng căn hộ bán: 210 căn hộ

7. Diện tích căn hộ: Từ 25 m2 đến 68,5 m2

8. Giá bán tạm tính (đã bao gồm VAT 5% nhưng chưa bao gồm phí bảo trì 2%): khoảng từ 12,4 đến 14,2 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí căn hộ

9. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Bắt đầu nhận hồ sơ mua nhà: 15-10-2025

- Kết thúc nhận hồ sơ mua nhà: 22-10-2025

10. Hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định tại:

- Đơn đăng ký mua Nhà ở xã hội theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024.

- Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về Nhà ở xã hội theo mẫu quy định tại Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31-7-2024.

11. Thông tin đăng tải trên:

- Website của Sở Xây dựng TPHCM

- Báo Sài Gòn Giải Phóng

- Website của Chủ đầu tư: http://sonadezichauduc.com.vn/