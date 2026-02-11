Agribank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo thay đổi chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm và bổ sung tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của Phòng giao dịch

Căn cứ văn bản số 8012/KV2-GS1 ngày 30/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý, địa điểm phòng giao dịch;

Căn cứ văn bản số 8033/KV2-GS1 ngày 30/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý, địa điểm phòng giao dịch;

Căn cứ Quyết định số 4782/QĐ-NHNo-TCNS ngày 31/12/2025 của Agribank về thay đổi Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm và bổ sung tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của Phòng giao dịch Mỹ Phúc thuộc Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 4783/QĐ-NHNo-TCNS ngày 31/12/2025 của Agribank về thay đổi Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm và bổ sung tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của Phòng giao dịch Hiệp Phước thuộc Agribank Chi nhánh Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Agribank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu trân trọng thông báo thay đổi Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm và bổ sung tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của Phòng giao dịch Hiệp Phước, Phòng giao dịch Mỹ Phúc cụ thể như sau:

1. Thay đổi Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm và bổ sung tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của Phòng giao dịch Hiệp Phước như sau:

a) Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm cũ:

- Chi nhánh quản lý: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm Chi nhánh: Số NL03-05 Khu biệt thự Phố kinh doanh Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Tên gọi Phòng giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Hiệp Phước.

Địa điểm Phòng giao dịch: 1870F Lê Văn Lương, Ấp 10, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

b) Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm mới:

- Chi nhánh quản lý: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đất Đỏ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa điểm Chi nhánh: Khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam (nay là Thửa đất số 1074, tờ bản đồ số 62, ấp Hiệp Hòa, xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

- Tên gọi Phòng giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đất Đỏ Bà Rịa - Vũng Tàu - Phòng giao dịch Phước Hải.

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Dat Do Ba Ria - Vung Tau Branch - Phuoc Hai Transaction Office.

Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Đất Đỏ Bà Rịa Vũng Tàu - Phòng giao dịch Phước Hải.

- Địa điểm Phòng giao dịch: Số 3, Ô3/10 Võ Thị Sáu, ấp Phước Trung, xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

c) Thời gian có hiệu lực thi hành và bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới: từ ngày 02/3/2026.

2. Thay đổi Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm và bổ sung tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của Phòng giao dịch Mỹ Phúc như sau:

a) Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm cũ:

- Chi nhánh quản lý: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Địa điểm Chi nhánh: Tầng 1, tầng 2, một phần tầng 3 tòa nhà V5, thuộc lô V Tòa nhà Sunrise City South, số 23 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Tên gọi Phòng giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn - Phòng giao dịch Mỹ Phúc.

Địa điểm Phòng giao dịch: Số 56 đường số 65, Khu định cư Tân Quy Đông, Khu phố 36, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

b) Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm mới:

- Chi nhánh quản lý: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa điểm Chi nhánh: Số 157 quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam (nay là Số 157 quốc lộ 55, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

- Tên gọi Phòng giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu - Phòng giao dịch Hòa Hội.

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Xuyen Moc Ba Ria Vung Tau Branch - Hoa Hoi Transaction Office.

Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu - Phòng giao dịch Hòa Hội.

- Địa điểm Phòng giao dịch: Thửa đất số 198, tờ bản đồ số 5, tỉnh lộ 328, ấp 1, xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

c) Thời gian có hiệu lực thi hành và bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới: từ ngày 02/3/2026.

Xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng, đối tác được biết nhằm thuận tiện trong việc giao dịch và liên hệ công tác.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0254.3825306

