Ngành dệt may Việt Nam có đạt được mục tiêu 48 tỷ USD?

Triển lãm thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp dệt may trong và ngoài nước

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp đến từ châu Âu, châu Á, VIATT 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam và quốc tế kết nối giao thương, tham gia vào chuỗi sản xuất dệt may toàn cầu.

Từ đó, hình thành liên kết xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên, phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng. Bên cạnh đó, chương trình này sẽ khuyến khích các thương hiệu lớn trên thế giới chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên, phụ liệu, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam phát triển theo xu hướng xanh và bền vững.

Đoàn lãnh đạo Bộ Công thương đang trao đổi nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp dệt may tại triển lãm

Hiện Việt Nam là nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ hai thế giới với nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa. Nhiều nhà sản xuất dệt may quốc tế đã và đang mở rộng hoạt động sang Việt Nam để thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa vốn đã phát triển mạnh mẽ. Việc là thành viên của các hiệp định thương mại quốc tế như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA)… tiếp tục báo hiệu tích cực hơn nữa cho sự phát triển của ngành dệt may trong tương lai. Dự ước, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của toàn ngành là 48 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2024.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại VIATT 2025, ngoài chức năng chính là một diễn đàn giao dịch quốc tế, các sự kiện bên lề hội chợ cũng sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia kết nối với các nhà lãnh đạo trong ngành và cung cấp những thông tin đa dạng về thị trường thông qua các hội thảo, diễn đàn, show diễn thời trang và các phiên thảo luận... Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 28-2 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, TPHCM.

MINH XUÂN