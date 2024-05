Ngành du lịch phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 (từ 27-4 đến 1-5), ngành du lịch ước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 60%, trong những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy 95-100% trong thời gian nghỉ lễ.

Ngành du lịch ước phục vụ khoảng 8 triệu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Theo Cục Du lịch quốc gia, kỳ nghỉ lễ năm nay, hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm trên cả nước đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Do thời gian nghỉ dài, thời tiết nắng nóng nên phần lớn du khách lựa chọn những điểm du lịch biển như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu... Đặc biệt, với ý nghĩa 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các điểm đến trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đón lượng du khách kỷ lục tại thời điểm trước và trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Một số điểm đến ở khu vực miền Bắc có lượng khách đông đảo trong dịp lễ này là Sa Pa (Lào Cai); Mộc Châu (Sơn La); Hạ Long (Quảng Ninh); Cát Bà (Hải Phòng); Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh)… Khu vực miền Trung có Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Mũi Né (Bình Thuận), Măng Đen (Kon Tum), Đà Lạt (Lâm Đồng)… Tại khu vực miền Nam, các chuyến đi về miền Tây, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết, Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, núi Chứa Chan, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng... cũng thu hút đông đảo du khách.

Theo Cục Du lịch quốc gia, thời tiết nắng nóng gay gắt ở cả 3 miền khiến hoạt động ngoài trời của du khách bị hạn chế, nhất là tại các điểm đến ở khu vực vùng núi và đô thị. Một số điểm đến ghi nhận lượng khách giảm so với cùng kỳ năm 2023 gồm Đà Nẵng, Phú Quốc (giảm lượng khách nội địa), Quảng Nam, Côn Đảo do giá vé máy bay tăng cao. Cũng do giá vé nội địa cao nên một bộ phận du khách chọn đi nước ngoài với các tour đến khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore), Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) hoặc đến Trung Quốc bằng đường bộ.

MAI AN