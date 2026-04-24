Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền Phong: Lan tỏa thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin – Tiêu dùng bền vững”, Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi hoạt động quy mô lớn được tổ chức tại Khánh Hòa, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.

Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 tại Khánh Hòa xây dựng môi trường kinh doanh gắn kết người tiêu dùng quan đến bảo mật dữ liệu, góp phần tạo dựng môi trường tiêu dùng an toàn và đáng tin cậy

Chuỗi hoạt động do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (đơn vị thực hiện là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa), Báo Tiền Phong cùng các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai từ ngày 27 đến 29-3-2026. Đây là sự kiện cấp quốc gia, quy tụ sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp và hàng ngàn người tiêu dùng, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp.

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 tại Quảng trường 2-4 được xác định là điểm nhấn trung tâm, đóng vai trò kết nối và lan tỏa các hoạt động hưởng ứng trên cả nước. Sự kiện dự kiến thu hút hàng ngàn đại biểu, vận động viên và người dân tham gia, đồng thời tạo cao điểm truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong năm.

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động, Herbalife Việt Nam thể hiện sự gắn kết trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và truyền thông, góp phần đưa các thông tin về tiêu dùng an toàn đến gần hơn với người dân. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tăng cường tương tác, lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển nhanh và đa dạng.

Trong bối cảnh kinh tế số, vấn đề an toàn thông tin ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Herbalife chú trọng minh bạch thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tuân thủ các quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu, góp phần tạo dựng môi trường tiêu dùng an toàn và đáng tin cậy.

Hướng tới mục tiêu tiêu dùng bền vững, Herbalife tiếp tục thúc đẩy các giá trị tiêu dùng có trách nhiệm, gắn với việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu tác động đến môi trường. Những nỗ lực này phù hợp với định hướng chung của các cơ quan quản lý trong việc hình thành thói quen tiêu dùng an toàn, thân thiện và bền vững trong xã hội.

NHƯ AN