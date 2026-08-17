Ngày 17-8, giá vàng tiếp tục tăng

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần 17-8 tiếp tục tăng theo giá vàng thế giới. Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.