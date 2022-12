Nghệ An: Khởi tố lãnh đạo và nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Ngày 30-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”; khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi “Nhận hối lộ”; tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi “Nhận hối lộ”. 3 bị can và 3 đối tượng này đều công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.